Temperaturas de hasta cero grados, con nevadas en las partes altas se registraron en el Estado de México, por lo que incluso se establecieron albergues.

En municipios como Ixtapaluca y Jilotzingo, en sus partes altas, se registraron nevadas con temperaturas de 2 grados.

En la zona de los volcanes Iztaccihuatl y Popocatepetl también se registraron nevadas, mientras en la zona centro la temperatura no superó los cuatro grados, por lo que se estableció un albergue para atender a personas vulnerables.

Subo: Jesús Mendoza | Cuartoscuro

Asimismo, se implementaron operativos para invitar a gente en situación de calle a resguardarse en el albergue del DIF, ante temperaturas congelantes.

Exhortaron a la población a no utilizar fogones ante el riesgo de intoxicación, Protección Civil del Estado de México reportó la caída de aguanieve en diversas carreteras.

Y, por seguridad, fue cerrado el parque nacional Izta-Popo y se exhortó a no tratar de ingresar por caminos alternos.