Edomex registra temperaturas congelantes de hasta tres grados
El acceso al Parque Nacional Izta-Popo fue cerrado y se exhortó a no tratar de ingresar por caminos alternos
Temperaturas de hasta cero grados, con nevadas en las partes altas se registraron en el Estado de México, por lo que incluso se establecieron albergues.
En municipios como Ixtapaluca y Jilotzingo, en sus partes altas, se registraron nevadas con temperaturas de 2 grados.
En la zona de los volcanes Iztaccihuatl y Popocatepetl también se registraron nevadas, mientras en la zona centro la temperatura no superó los cuatro grados, por lo que se estableció un albergue para atender a personas vulnerables.
Asimismo, se implementaron operativos para invitar a gente en situación de calle a resguardarse en el albergue del DIF, ante temperaturas congelantes.
Exhortaron a la población a no utilizar fogones ante el riesgo de intoxicación, Protección Civil del Estado de México reportó la caída de aguanieve en diversas carreteras.
Y, por seguridad, fue cerrado el parque nacional Izta-Popo y se exhortó a no tratar de ingresar por caminos alternos.