Por su presunta participación en el homicidio de una mujer en el municipio de Ixtapaluca, Estado de México, fue detenido Luis Javier “N” en Veracruz, luego de estar más de seis años prófugo, por lo que fue ingresado a prisión en donde un juez determinará su situación legal.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) informó que el delito se cometió en abril de 2026 en la unidad habitacional Los Héroes Ixtapaluca, contra una joven de 20 años que tuvo un altercado con la hija del detenido, quien presenció los hechos.

Al momento de la pelea, al lugar llegó un hombre en motocicleta, quien es hermano de la mujer con quien la víctima se peleó.

Una vez que ambas mujeres terminaron de agredirse, la víctima caminaba por la calle Miguel Hidalgo de dicha unidad habitacional, cuando fue abordada por una motocicleta color negro, en la cual viajaban el novio y el hermano de la mujer con la que había tenido el altercado”, precisó la FGJEM.

El hermano de la mujer sacó un arma de fuego de entre sus ropas y disparó contra la joven, quien perdió la vida a causa de las lesiones.

Por el homicidio, la fiscalía mexiquense comenzó la investigación, la cual permitió identificar a los presuntos responsables, uno de ellos fue Luis Javier “N”, cuya detención se llevó a cabo en el municipio de Xalapa, a donde se trasladó para evadir la acción de la justicia.