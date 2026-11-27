Dos hombres fueron rescatados de un centro contra las adicciones en el municipio de Villa del Carbón, Estado de México, ya que estaban en contra de su voluntad en el lugar, para evitar que se escaparan los responsables del lugar los encerraron en jaulas.

También fueron detenidas dos hombres, a los que les decomisaron marihuana y 21 personas que estaban internas fueron reincorporadas a sus familias.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) informó que se realizó un cateo, en conjunto con la Secretaría de Seguridad del Estado de México (SSEM) y Policía Municipal de Villa del Carbón, tras una denuncia por desaparición y abuso sexual cometido en el lugar.

Foto: Especial

Como resultado de la investigación iniciada por esta fiscalía, por el delito de desaparición de una menor de 16 años de edad, misma que al parecer se encontraba en un centro de rehabilitación ubicado en el municipio de Villa del Carbón, se pudo establecer que el 3 de noviembre del año en curso, familiares de la femenina recibieron una llamada donde les informaron que la joven se había escapado del lugar”.

La menor fue localizada un día después y dijo que fue abusada sexualmente por los encargados del lugar, por lo que el Ministerio Público inició una investigación y solicitó una orden de cateo.

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Fue así como ingresaron al cetro de rehabilitación y pudieron rescatar a los dos hombres que se encontraban al interior de una jaula, localizaron a siete mujeres, dos de ellas menores de edad, así como a 14 hombres que se encontraban internos en dicho inmueble ubicado en la colonia San Lucas.