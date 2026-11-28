El gobierno del Estado de México entregó apoyos a 52 productores de pirotecnia, recursos que se destinarán para que realicen mejoras de seguridad en sus lugares de trabajo, los cuales se encuentran en 11 municipios de la entidad.

Los apoyos fueron entregados por la Secretaría General de Gobierno y del Instituto Mexiquense de la Pirotecnia (Imepi), como parte del programa Apoyos Económicos a las y los Pirotécnicos Mexiquenses 2026, cuyo objetivo es mejorar la seguridad en talleres y puntos de venta.

El apoyo que nos están dando es para la mejora de nuestras instalaciones, agradecemos que nos tomen en cuenta y que han ido trabajando con nosotros de la mano”, dijo Arturo Lara Jiménez, artesano de Calimaya.

Foto: Especial

Las autoridades mexiquenses detallaron que para ampliar los alcances del programa, los apoyos se entregaron a artesanos que no habían conseguido dicho beneficio.

Destacaron que los beneficiarios de 2026 es la cantidad más grande de apoyos entregados desde 2021, cuando solo hubo 14 beneficiarios; en 2022 fueron 16; en 2023, se entregaron 22; en 2024, los beneficiarios fueron 47 y en 2025, se entregaron apoyos a 44 artesanos.

El programa benefició a artesanos de:

Almoloya de Juárez

Almoloya de Juárez Tultepec

Zumpango

Jaltenco

Temascalcingo

Jocotitlán

Texcaltitlán

Otzolotepec

Amecameca

Calimaya

Polotitlán

Es la primera vez que recibo el apoyo del Imepi, lo ocuparemos para hacer mejoras en las instalaciones”, dijo Osvaldo Ramos García, artesano de Zumpango.

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