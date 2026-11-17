Saber cuándo habrá nieve en el Nevado de Toluca y cómo prepararse para visitarlo se vuelve la consulta más urgente cada vez que el invierno se acerca al centro de México.

Con sus imponentes 4,680 metros sobre el nivel del mar, el volcán Xinantécatl regala paisajes blancos inolvidables a pocos kilómetros de la Ciudad de México, aunque disfrutarlos exige planeación, respeto por la alta montaña y atención constante a los reportes meteorológicos oficiales.

¿Cuándo cae nieve en el Nevado de Toluca y cuál es la mejor temporada? Canva

¿Cuándo cae nieve en el Nevado de Toluca y cuál es la mejor temporada?

Las nevadas en el Nevado de Toluca ocurren principalmente entre los meses de noviembre y febrero, cuando la entrada de frentes fríos y masas de aire polar coincide con la humedad suficiente en la atmósfera.

Aunque las primeras heladas y aguanieve suelen asomarse hacia finales de noviembre, los episodios más intensos y fotogénicos se registran tradicionalmente entre diciembre y enero, prolongándose en ocasiones hasta los primeros días de febrero.

Para ver el cráter y las lagunas del Sol y de la Luna cubiertos de blanco no basta con elegir un fin de semana invernal al azar. La nieve en esta cumbre suele permanecer entre dos y cinco días después de una tormenta invernal antes de derretirse por la intensa radiación solar de alta montaña. Por ello, los especialistas y guías locales recomiendan monitorear diariamente pronósticos especializados de alta montaña y seguir los avisos de Protección Civil del Estado de México y de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp).

¿Cuándo habrá nieve en el Nevado de Toluca y cómo prepararte si vas de visita? Canva

¿Está abierto el acceso al Nevado de Toluca cuando hay nevadas?

El acceso al Parque Nacional Nevado de Toluca puede restringirse de forma temporal o cerrarse por completo durante nevadas severas, rachas de viento extremo o presencia de hielo cristalizado en los caminos de terracería. Estas medidas preventivas buscan evitar accidentes vehiculares en las pendientes pronunciadas y proteger a los visitantes de extravíos por neblina densa o cuadros de hipotermia.

Cuando las condiciones climáticas permiten el ingreso, el horario habitual para subir hacia el área de las antenas y el cráter comienza temprano por la mañana y cierra el acceso alrededor de las 15:00 horas.

Llegar antes de las 8:00 de la mañana no solo garantiza encontrar lugar en los estacionamientos habilitados en el Parque de los Venados, sino que permite ascender con cielo despejado antes de que las nubes cubran la cumbre al mediodía.

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¿Qué ropa y equipo llevar para visitar el Nevado de Toluca en invierno?

Vestirse mediante el sistema de tres capas es la regla fundamental para soportar temperaturas que fácilmente descienden por debajo de los cero grados centígrados en el cráter. La primera capa debe ser térmica y transpirable para mantener la piel seca; la segunda, una prenda polar o de pluma que conserve el calor corporal; y la tercera, una chamarra impermeable y cortavientos.

Además del abrigo adecuado, resulta indispensable proteger las extremidades y la vista frente al rigor del clima alpino:

Calzado de senderismo: Botas impermeables con suela antiderrapante y buen soporte en el tobillo; los tenis urbanos resbalan con facilidad sobre nieve compacta o lodo congelado.

Botas impermeables con suela antiderrapante y buen soporte en el tobillo; los tenis urbanos resbalan con facilidad sobre nieve compacta o lodo congelado. Accesorios térmicos: Gorro que cubra las orejas, bufanda o cuello polar y guantes impermeables para evitar el entumecimiento de los dedos.

Gorro que cubra las orejas, bufanda o cuello polar y guantes impermeables para evitar el entumecimiento de los dedos. Protección solar: Lentes con filtro UV para prevenir el deslumbramiento provocado por el reflejo de la nieve y bloqueador solar de alto espectro.

Lentes con filtro UV para prevenir el deslumbramiento provocado por el reflejo de la nieve y bloqueador solar de alto espectro. Hidratación y energía: Agua suficiente, frutos secos, chocolates o barras energéticas para compensar el desgaste físico en altura.

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¿Cómo evitar el mal de altura y qué recomendaciones seguir en el cráter?

El mal de altura o mal de montaña afecta a muchos visitantes debido a la menor concentración de oxígeno por encima de los cuatro mil metros de altitud. Para prevenir mareos, dolor de cabeza intenso, náuseas o fatiga extrema, conviene desayunar ligero antes de subir, mantenerse hidratado y caminar a un ritmo pausado, haciendo breves pausas para respirar profundamente.

Respetar los senderos señalizados alrededor de las lagunas del Sol y de la Luna resulta vital para conservar el ecosistema frágil del volcán y evitar caídas en zonas rocosas o grietas ocultas bajo la nieve.

Nunca te separes de tu grupo, lleva tu teléfono celular con batería completa y guarda toda tu basura de regreso. Si sientes falta de aire severa o desorientación, inicia el descenso de inmediato para permitir que tu organismo recupere oxígeno de manera segura.