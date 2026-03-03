Localizan a menor en Ecatepec que fue engañado con secuestro de su mamá

Leonardo “N”, de 9 años de edad, contestó una llamada telefónica en la que un sujeto le aseguró que su mamá estaba secuestrada, por lo que tenía que seguir las indicaciones que le dieran, la primera de ellas fue salir de su domicilio, mientras que, al mismo tiempo, a sus padres los trataban de extorsionar.

Este tipo de engaños hacia menores se ha agudizado en Ecatepec, Estado de México, en donde a los menores los engañan para que salgan de sus domicilios sin avisar a nadie, bajo el pretexto de que si no lo hacen van a lastimar a sus padres.

En este último caso, elementos del sector 25 y de la Policía Metropolitana lo localizaron y entregaron a salvo a su familia.

Policía localiza a menor

Leonardo fue víctima de llamadas cruzadas, mientras él estaba afuera de su domicilio, en la colonia Fuentes de Aragón, sujetos desconocidos buscaban engañar a sus padres con un falso secuestro para obtener dinero.

Durante patrullajes de vigilancia terrestre, en avenida Sagitario, los uniformados del sector 25 fueron alertados por dos mujeres, quienes señalaron que habían recibido una llamada de sujetos desconocidos donde indicaban que tenían secuestrado al menor de nueve años, por lo que decidieron pedir el apoyo de la policía municipal.

En una reacción inmediata, los uniformados implementaron un protocolo de actuación, con respaldo de la Policía Metropolitana y desplegaron un operativo con recorridos por las colonias Fuentes de Aragón y Jardines de Aragón.

Mediante redes vecinales, el jefe del sector 25, Ismael Villa Chávez recibió un reporte sobre la presencia de un niño al interior del deportivo Jardines de Aragón, hasta donde se trasladaron de inmediato y confirmaron que se trataba del pequeño al que buscaban.

Brindan contención emocional

El niño señaló que contestó una llamada telefónica, del otro lado de la línea un sujeto le aseguró que su mamá estaba secuestrada, el hombre le insistió que tenía que salir de su domicilio y acudir a un deportivo cercano para esconderse y que no le hicieran daño a su mamá.

En la intervención participaron elementos de la Célula de Búsqueda de Personas Desaparecidas, quienes realizaron contención psicológica a Leonardo y lo entregaron a sus padres.

De acuerdo con la madre, recibió mensajes donde señalaban que tenían secuestrado a su hijo y debía depositar dinero, pero no respondió y buscó apoyo de la policía municipal.

Una vez pasada la emergencia, el pequeño Leonardo y sus padres recibieron contención psicológica y fueron traslados a salvo a su domicilio.

*DRR*