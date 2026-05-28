Con más de 61 millones de viajes gratuitos en Mexibús y Mexicable, gobierno del Edomex apoya a sectores vulnerables

Con viajes gratuitos en los sistemas de movilidad Mexibús y Mexicable, el Gobierno del Estado de México, encabezado por Delfina Gómez, apoya a los sectores más vulnerables de la entidad.

En cinco años, entre julio de 2024 y mayo de 2026, se han otorgado más de 61 millones de viajes gratuitos. Durante este periodo, más de 30 millones de viajes fueron totalmente gratuitos para adultos mayores, personas con discapacidad y menores de cinco años. Además, otros 30 millones correspondieron a transbordos sin costo entre las distintas líneas del sistema de transporte.

El beneficio ha impactado directamente en la economía de familias de municipios como Ecatepec, Tecámac, Zumpango, Nezahualcóyotl, Chimalhuacán, Chicoloapan, Coacalco, Cuautitlán Izcalli, Tultitlán y Tlalnepantla.

Con el objetivo de mejorar la conectividad, las autoridades mexiquenses confirmaron que continúa la construcción de la Línea 5 del Mexibús. Esta nueva ruta conectará la estación Lechería con el Metro El Rosario, en la Ciudad de México, y que beneficiará a más de 137 mil usuarios del Valle de México y la alcaldía Azcapotzalco.

Reproducir edomex

Autoridades mexiquenses informaron que esta estrategia de movilidad cuenta con una inversión superior a los 611 millones de pesos.

Además la mandataria a través de sus redes sociales destacó que la Línea 3 del Mexicable entró a su fase final.

"¡La Línea 3 del #Mexicable entra en su fase final!

Con 68 % de avance en su construcción, muy pronto más de 700 mil habitantes de la zona alta de #Naucalpan se verán beneficiados con un sistema de transporte seguro y rápido", publicó Delfina Gómez.