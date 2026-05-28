Capturan a tres sujetos en Ecatepec por portación de armas

Tres hombres fueron detenidos en Ecatepec, Estado de México, como probables responsables de la portación de armas de fuego, su captura ocurrió en la parte alta de San Andrés de la Cañada, por lo que fueron presentados ante el Ministerio Público Federal.

Su detención se logró mientras realizaban patrullajes de proximidad social en la parte alta de la Sierra de Guadalupe, efectivos de la Policía Metropolitana recibieron un reporte sobre masculinos que manipulaban artefactos, al parecer armas, por lo que acudieron al punto reportado.

Foto: Especial

Al realizar la intervención, en un terreno despoblado de la parte alta de la sierra, verificaron que los sujetos portaban y realizaban disparos, por lo que cuestionaron si contaban con permiso para portar y manipular las armas, los cuales señalaron que no, por lo que les informaron que incurrían en un delito.

A los sujetos les aseguraron una escopeta, un arma de fabricación casera y un artefacto tipo rifle de municiones.

Por este motivo, fueron detenidos Marco Antonio “N” y Jesús “N”, quienes quedaron detenidos ante el Ministerio Público Federal, mientras que Miguel Ángel “N”, fue remitido al Ministerio Público del fuero común.