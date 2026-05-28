Acusan a policía municipal de agredir y amenazar a su esposa en Chicoloapan

Habitantes del fraccionamiento Geo, en San Vicente Chicoloapan, Estado de México, denunciaron presuntas agresiones constantes cometidas por un elemento de la policía municipal identificado como Eduardo “N” contra su esposa, Erika, una mujer que además enfrenta problemas de salud.

De acuerdo con testimonios de vecinos, los hechos de violencia familiar no serían recientes, ya que aseguran que las agresiones físicas y verbales han ocurrido desde hace tiempo dentro del domicilio de la pareja.

Una vecina, quien pidió permanecer en el anonimato por temor a represalias, afirmó que el policía presuntamente golpea, patea, arrastra e insulta a la mujer, pese a que su estado de salud se ha deteriorado.

Reproducir Agresión en Chicoloapan

Eso ya tiene rato, pero el señor siempre hace lo mismo: la golpea, la patea, la corre, la insulta terriblemente. La señora anteriormente trabajaba también para el municipio, pero de un tiempo para acá enfermó al grado de que se está quedando casi ciega; al parecer tiene diabetes”, relató.

Los habitantes señalaron que el temor a denunciar aumenta debido a las presuntas amenazas del oficial, quien, aseguran, presume estar protegido por su cargo como policía municipal.

Ha amenazado a muchos de nuestros vecinos… que no sabemos con quién nos metemos, que nos vamos a arrepentir, que a él no le pueden hacer nada tan solo por ser policía”, expresó otra residente.

La situación habría escalado recientemente cuando, según los testimonios, el hijo de la pareja intentó agredir con un cuchillo a su madre. Un vecino intervino para auxiliarla, pero posteriormente también habría sido amenazado.

El hijo intentó acuchillar a la mamá y un vecino conocido de ellos intentó meterse. También quiso agredir a la persona y fue por lo que se solicitó el apoyo de la policía”, narró una vecina.

Tras difundirse videos de la agresión en redes sociales, elementos de la Policía de Género acudieron al domicilio para brindar apoyo a Erika. Mientras tanto, vecinos exigieron la intervención de las autoridades y que el caso no quede impune.

Con una gran impotencia por lo que pasó, porque no se vale que él se sienta superior a las personas y más siendo su esposa. Yo creo que merece un respeto para ella también como mujer”, señalaron los habitantes.

Hasta el momento, las autoridades municipales no han informado si el elemento señalado fue separado de sus funciones o si existe alguna investigación formal en su contra.