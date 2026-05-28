Hallan bolsas con restos humanos en la colonia Arboledas de Tlalnepantla

Vecinos de la colonia Arboledas, en el municipio de Tlalnepantla de Baz, Estado de México, localizaron bolsas negras con olor fétido abandonadas sobre la calle Cerezos, por lo que de inmediato dieron aviso a las autoridades a través del número de emergencias 911.

Lugar del hallazgo Ricardo Vitela

Tras el reporte, se registró una intensa movilización de corporaciones de los tres niveles de gobierno, con la participación de elementos de la Guardia Nacional, Policía Estatal y Policía Municipal.

Dos bosas con restos humanos

Lugar del hallazgo Ricardo Vitela

Al arribar al sitio, los uniformados confirmaron el hallazgo de dos bolsas negras con restos humanos, por lo que la zona fue acordonada para permitir las diligencias correspondientes por parte de peritos de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México.

Posteriormente, los restos fueron trasladados en una unidad móvil forense a las instalaciones de la Fiscalía mexiquense, donde se realizarán los análisis periciales para su posible identificación.

Piden a vecinos apoyo

El Ministerio Público tomó conocimiento de los hechos e inició la carpeta de investigación correspondiente para esclarecer el caso.

Lugar del hallazgo Ricardo Vitela

Como parte de las indagatorias, las autoridades revisarán cámaras de videovigilancia del C4 del Estado de México y solicitarán el apoyo de vecinos que cuenten con cámaras particulares o de vigilancia vecinal, con el objetivo de obtener información que permita identificar a la persona o personas que abandonaron las bolsas en la vía pública.