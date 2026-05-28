Nezahualcóyotl arranca intercambio cultural con Corea

Con el objetivo de fomentar el interés por la cultura internacional entre niños y adolescentes de Nezahualcóyotl, este municipio del Estado de México inició un intercambio educativo con descendientes coreanos que viven en México, ello con la donación de 250 libros en coreano, que serán distribuidos en 23 espacios educativos y culturales de la demarcación.

Juan Martín Pérez Chávez, director de Cultura, destacó que gracias a este intercambio, se llevó a cabo la donación de los libros de siete colecciones, entre cuentos, biografías, bilogía, ciencia, historia, entre otras, que están escritos en hangul, el alfabeto nativo coreano.

El intercambio educativo-cultural llamado "El Viaje del Librito", se realiza en coordinación con la Asociación de Descendientes Coreanos en la Ciudad de México, también participa Martha León Kim, miembro del Consejo Asesor de la Unificación Pacífica de Corea en Centroamérica y el Caribe.

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El objetivo es que los libros sean distribuidos en los 23 espacios educativos y culturales con los que cuenta la Dirección de Cultura; entre estos, las 11 casas de la cultura y Centros Culturales, como es el caso del Jaime Torres Bodet, el Instituto Municipal de las Bellas Artes y las 12 bibliotecas públicas municipales, para acercar a niñas, niños y adolescentes a la cultura coreana y así puedan despertar su creatividad, intentando crear sus historias a partir de las ilustraciones de estos libros”.

Pérez Chávez resaltó que, en un futuro próximo, se espera poder buscar un intérprete que traduzca estos libros para poder leerlos y narrarlos a los usuarios que visiten los centros culturales; o bien, que este material que fue donado, sea un incentivo para que miles de niñas, niños y adolescentes despierten el interés por aprender un nuevo idioma, en este caso el coreano.

Afirmó que además, para llevar a cabo este intercambio cultural, la Asociación de Descendientes visitó la Escuela Primaria Estatal Emiliano Zapata, donde mostraron a estudiantes de sexto grado artículos sobre la vestimenta tradicional coreana y juegos que son muy similares a los mexicanos.

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Como el jegichagi, que consiste en mantener en el aire un “gallitos”, pero con listones que salen de él; el gong gi, parecido a la matatena y el ddakji, que consiste en intentar voltear dos cuadrados de papel golpeándose entre sí, varios de estos juegos se conocieron masivamente por medio de la serie El Juego del Calamar.

El funcionario municipal destacó que varios de los integrantes de la Asociación de Descendientes Coreanos de la Ciudad de México, viven en Nezahualcóyotl, por lo que el interés de ellos es apoyar en la difusión de la cultura coreana entre la población del municipio.