Maestro de Ecatepec que era "novio" de una alumna es vinculado a proceso

Un juez vinculó a proceso a Víctor Iván “N”, maestro de una escuela secundaria ubicada en el municipio de Ecatepec, Estado de México, por su presunta participación en el delito de abuso sexual en agravio de una alumna menor de edad, que según el detenido era su “novia”.

De acuerdo con la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), el imputado es investigado por hechos ocurridos el 20 de noviembre de 2025 y en dos ocasiones más durante diciembre del mismo año, cuando presuntamente realizó tocamientos de índole sexual a una estudiante de entonces 13 años de edad.

Durante la audiencia correspondiente, la autoridad judicial determinó imponer la medida cautelar de prisión preventiva justificada y fijó un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria.

La Fiscalía del Edomex informó que, tras conocer los hechos y reunir diversos datos de prueba, obtuvo una orden de aprehensión en contra del maestro.

Posteriormente, agentes de la institución cumplimentaron el mandato judicial y trasladaron al acusado al Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Ecatepec.

Según la fiscalía mexiquense, esta no es la primera causa penal que enfrenta Víctor Iván “N”.

El organismo señaló que ya había sido detenido previamente por el mismo delito y en agravio de la misma víctima, por hechos ocurridos el 3 y 22 de octubre de 2025, proceso en el que actualmente enfrenta medidas cautelares.

Las autoridades indicaron que las investigaciones continúan para esclarecer plenamente los hechos y determinar las responsabilidades correspondientes.