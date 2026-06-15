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Maestro de Ecatepec que era "novio" de una alumna es vinculado a proceso

Víctor Iván “N” es investigado por su posible participación en el delito de abuso sexual en agravio de una menor de edad, quien era su alumna en una secundaria de Ecatepec

Por: JC Segundo

Víctor Iván
Víctor Iván “N”Foto: Especial

Un juez vinculó a proceso a Víctor Iván “N”, maestro de una escuela secundaria ubicada en el municipio de Ecatepec, Estado de México, por su presunta participación en el delito de abuso sexual en agravio de una alumna menor de edad, que según el detenido era su “novia”.  

De acuerdo con la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), el imputado es investigado por hechos ocurridos el 20 de noviembre de 2025 y en dos ocasiones más durante diciembre del mismo año, cuando presuntamente realizó tocamientos de índole sexual a una estudiante de entonces 13 años de edad.

Durante la audiencia correspondiente, la autoridad judicial determinó imponer la medida cautelar de prisión preventiva justificada y fijó un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria.

La Fiscalía del Edomex informó que, tras conocer los hechos y reunir diversos datos de prueba, obtuvo una orden de aprehensión en contra del maestro.

Posteriormente, agentes de la institución cumplimentaron el mandato judicial y trasladaron al acusado al Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Ecatepec.

Según la fiscalía mexiquense, esta no es la primera causa penal que enfrenta Víctor Iván “N”.

El organismo señaló que ya había sido detenido previamente por el mismo delito y en agravio de la misma víctima, por hechos ocurridos el 3 y 22 de octubre de 2025, proceso en el que actualmente enfrenta medidas cautelares.

Las autoridades indicaron que las investigaciones continúan para esclarecer plenamente los hechos y determinar las responsabilidades correspondientes.

Se ejecutó una nueva orden de aprehensión en contra de Víctor Iván, por un segundo cargo de abuso sexual hacia su alumna de 14 años, con quien aseguró que tenía una relación en una secundaria en #Ecatepec, #Edomex. Actualmente está en el penal de Chiconautla: #NoticiasConNachoLozano #NoticiasImagen ¡Como nadie en la noche! #ImagenNoticias con Nacho Lozano de lunes a viernes a las 10:30 pm en el 3.1 #ImagenTelevisión. Visita nuestro sitio Web: http://bit.ly/2nT2Wz5 Síguenos en nuestras redes: Instagram: @imagentvnoticias Tiktok: @imagennoticias X: @ImagenNoticias_ Facebook: https://www.facebook.com/ImagenTVNoticias/ Aquí encontrarás la mejor información nacional e internacional de Imagen Noticias con Francisco Zea, Paola Rojas, Crystal Mendivil, Nacho Lozano y Enrique Sánchez.
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