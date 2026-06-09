Detienen a sujeto que prendió fuego a su pareja en Ecatepec

Un hombre que supuestamente roció con gasolina a su pareja y le prendió fuego, fue detenido por tentativa de feminicidio, en la colonia Fuentes de Aragón en el municipio de Ecatepec, Estado de México, mientras que la mujer fue trasladada grave a un hospital.

La detención se logró luego de que policías municipales fueron alertados por el Centro de Mando sobre un incendio en casa habitación, registrado en Valle de los Toltecas esquina Valle de Cuitzeo, en dicha comunidad.

Al llegar al punto se percataron que en el interior de la vivienda había una mujer con quemaduras que era resguardada por sus vecinos, por lo que solicitaron la intervención de una unidad médica.

Por estos hechos fue detenido Justin Ali “N”, de 26 años, como probable responsable del delito de tentativa de feminicidio, en agravio de su pareja sentimental.

Foto: Especial

Derivado del ataque, la víctima presentó quemaduras en 60 por ciento de su cuerpo, por lo que fue trasladada al hospital Las Américas, mientras que su agresor también resultó lesionado en las extremidades inferiores.

Al sitio acudieron elementos de Bomberos y Protección Civil, quienes sofocaron las llamas en cuatro áreas de tres por cuatro metros aproximadamente, ubicadas en el tercer nivel del inmueble, donde se quemaron aparatos electrodomésticos, una sala, muebles, colchones y ropa en general.

De este sitio, también rescataron y pusieron a salvo a dos perros que se encontraban en el interior de la vivienda.