Capturan a siete personas por transportar madera talada ilegalmente

Siete personas fueron detenidas en el Estado de México, ya que fueron sorprendidas cuando transportaban madera de la que no pudieron acreditar que se haya adquirido legalmente, por lo que quedaron a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR).

Personal de la Secretaría de Seguridad del Estado de México (SSEM) y de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) también aseguraron dos vehículos usados para la carga ilegal de la madera.

El operativo se llevó a cabo en los municipios de Ocoyoacac y Lerma, durante la noche del 24 de julio y primeras horas del día 25, como parte de las actividades para combatir la tala ilegal, contrabando ambiental y demás delitos similares.

Lo detenidos quedaron a disposición del Ministerio Público Federal, quien determinará su situación jurídica Foto: Especial

El operativo consistió en la instalación de un filtro móvil para revisar el transporte de materias primas y productos forestales maderables. Durante la inspección, realizada en los Bienes Comunales de San Miguel Ameyalco, en la localidad de Salazar, municipio de Lerma, el personal detectó a un grupo de personas realizando labores de carga y transporte de madera”, informó la Profepa.

Por lo que los inspectores de la Profepa se acercaron al grupo de hombres para solicitarles la documentación que acreditara el origen legal de la madera; sin embargo, los documentos que mostraron no correspondían a la zona en la que cargaban la madera; por lo que, al no acreditarse la legalidad, los elementos policíacos procedieron con la detención.

En el sitio se logró detener a siete personas, quienes quedaron a disposición del Ministerio Público Federal, quien determinará su situación jurídica.

Lo detenidos quedaron a disposición del Ministerio Público Federal, quien determinará su situación jurídica Foto: Especial

En el operativo participaron:

Inspectores de la Profepa en el Estado de México,

Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat)

Secretaría de Gobernación

Gobierno del Estado de México

Protectora de Bosques del Estado de México (Probosque)

Secretaría de la Defensa Nacional

Guardia Nacional

Policía Estatal

Fiscalía General de Justicia del Estado de México

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