Caen 30% los delitos de alto impacto en el Edomex

Durante el primer semestre de 2026, el Estado de México registró una disminución del 30 por ciento en los delitos de alto impacto en comparación con el mismo periodo de 2025. Las cifras presentadas por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) en la Mesa de Paz estatal revelan además que las ocho ciudades mexiquenses evaluadas por la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) del INEGI mejoraron en la percepción de seguridad ciudadana.

El avance más destacado ocurrió en Ciudad Nezahualcóyotl, donde la percepción de inseguridad cayó 14.2 puntos porcentuales al pasar de 55.5 a 41.3 por ciento. De igual forma, se reportaron disminuciones de percepción de inseguridad en Atizapán de Zaragoza (-10.8 puntos), Naucalpan (-9.8), Ecatepec (-8.9), Cuautitlán Izcalli (-6.9), Toluca (-4.5), Tlalnepantla (-1.5) y Chimalhuacán (-1.0).

Ante estos resultados, la Gobernadora Delfina Gómez Álvarez atribuyó las mejoras al trabajo coordinado entre los tres órdenes de gobierno y al seguimiento permanente en las tareas de pacificación. "Seguiremos haciendo equipo por tu tranquilidad y la de tus seres queridos", expresó la mandataria durante la sesión de trabajo.

Dichos progresos se concentran en los municipios donde opera el Plan Oriente y el Mando Unificado, estrategia impulsada por la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en coordinación con el gobierno estatal. Este esquema busca mantener la tendencia a la baja mediante labores de inteligencia, despliegues operativos estratégicos y vigilancia permanente en las zonas prioritarias de la entidad.