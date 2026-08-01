Detienen a Iker “N”, presunto líder huachicolero en Edomex

Elementos del Gabinete de Seguridad cumplimentaron una orden de aprehensión contra Iker de Gandiaga, alias “El Iker”, por su presunta responsabilidad en los delitos de delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita y comercialización ilícita de petrolíferos.

Tras su captura, el imputado fue ingresado al Centro Federal de Readaptación Social No. 1 “Altiplano”, ubicado en Almoloya de Juárez, Estado de México, luego de que un juez de control le impusiera la medida cautelar de prisión preventiva justificada mientras continúa el proceso penal en su contra.

Las investigaciones de la Fiscalía General de la República (FGR) señalan que la presunta organización extendía sus operaciones en distintas entidades del país; sin embargo, parte de su estructura se encontraba asentada en el municipio de Atizapán de Zaragoza, desde donde presuntamente coordinaba actividades relacionadas con el comercio ilegal de combustibles.

De acuerdo con las indagatorias, De Gandiaga figura vinculado con ADE Petroleum MX, empresa del sector energético, así como con Chayito Homes, una inmobiliaria de carácter familiar establecida en Atizapán de Zaragoza.

Para las autoridades, estos registros forman parte de la línea de investigación que busca establecer el alcance de la estructura empresarial, presuntamente utilizada antes de que su nombre fuera relacionado públicamente con una red de huachicol.

La carpeta de investigación refiere que el detenido administraba diversas compañías, mediante las cuales, presuntamente, se distribuía combustible extraído de manera ilegal de Petróleos Mexicanos (Pemex).

De acuerdo con las autoridades, la organización habría mantenido operaciones desde 2024 en el Estado de México, Querétaro y la Ciudad de México.

Las pesquisas también involucran a Paul Manrique Miranda, excomandante de la Fiscalía General de la República especializado en el combate al robo de hidrocarburos. De acuerdo con las investigaciones, habría aprovechado su cargo para brindar protección a las actividades de la organización y ordenar que agentes federales no intervinieran durante el traslado del combustible.

El nombre del exfuncionario igualmente ha sido relacionado con Raúl Rocha Cantú, propietario del 50 por ciento de Miss Universo, quien es investigado por la FGR por su presunta participación en una red dedicada al tráfico de combustibles entre México y Guatemala.

Con la detención de Iker de Gandiaga, las autoridades federales mantienen abiertas las investigaciones para determinar el alcance de las operaciones de la presunta organización, así como las posibles conexiones empresariales y financieras que habrían sido utilizadas para el robo y comercialización ilegal de hidrocarburos.