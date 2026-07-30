Dan golpazo a 'Los Patrones' y 'Los Rebollo'; robaban gas LP en Edomex

Tras más de un año de investigación, autoridades federales y locales lograron dar un gran golpe a ladrones de combustible en el Estado de México; detuvieron a 17 sujetos, aseguraron 23 inmuebles y bienes valuados en 266 millones 760 mil 500 pesos, esto fue informado por la Fiscalía General de la República (FGR). Los operativos estuvieron dirigidos contra dos células criminales que operaban para la organización de Cirio Sergio Rebollo Mendoza, "Don Checo", pese a que su líder permanece preso desde 2025.

Las autoridades se centraron en un predio en Tecámac, donde descubrieron un centro clandestino para cargar tractocamiones con Gas LP robado. Ahí encontraron una toma clandestina conectada a un ducto de Pemex, escondida debajo de la caja de un tráiler, además de un túnel que comunicaba directamente con la infraestructura de la empresa petrolera. Según las investigaciones, desde ese sitio extraían el combustible para abastecer pipas que después lo llevaban a otro inmueble para almacenarlo.

Cae banda por huachicol Especial

En la operación participaron la FGR, la SSPC, la Marina, el Centro Nacional de Inteligencia y Pemex Logística, como parte de la estrategia federal contra el huachicol.

En el primer operativo fueron cateados 14 inmuebles y capturados seis presuntos integrantes de la célula conocida como "Los Patrones", entre ellos su supuesto líder Andrés Téllez González, "El Patrón", además de Noel Bustos Torres, Jesús Reséndiz Hernández, José Guillermo Cruz Martínez, Ulises Alejandro Trujillo Torres y Leonardo Leyva Picazo.

Cae banda por huachicol

De acuerdo con las investigaciones, este grupo operaba en Chimalhuacán, Ecatepec, Jaltenco, Nextlalpan, Tecámac y Tonanitla, donde presuntamente perforaba ductos de Pemex para extraer Gas LP y después comercializarlo mediante empresas gaseras.

Durante esos cateos fueron asegurados 47 mil litros de Gas LP, cerca de un millón de pesos en efectivo, armas de fuego, drogas, cargadores, cartuchos, tractocamiones, tanques de almacenamiento, vehículos, cuatro de ellos de alta gama y 11 inmuebles. La Fiscalía calculó que esta acción representó pérdidas por 101 millones 260 mil pesos para la organización y confirmó que los seis detenidos ya fueron vinculados a proceso.

Cae banda por huachicol

Con la información obtenida en esa primera intervención, las autoridades ampliaron la investigación y ejecutaron cateos en otros nueve inmuebles, donde arrestaron a 11 personas, entre ellas integrantes de la familia Rebollo. También aseguraron un terreno de más de 3 mil 500 metros cuadrados utilizado, presuntamente, como punto de abastecimiento de combustible robado.

Los bienes decomisados en esta segunda acción fueron valuados en 165 millones 500 mil 500 pesos, por lo que el monto total de las afectaciones económicas a la estructura criminal supera los 266 millones de pesos.

La FGR señaló que las dos células desmanteladas, "Los Patrones" y "Los Rebollo", formaban parte de la red encabezada por "Don Checo", quien fue detenido en junio de 2025 junto con 31 de sus colaboradores. Tras su captura, el control del grupo habría quedado primero en manos de Mauricio Gamboa Reyes, "El Burras", detenido en abril de este año, y posteriormente de "El Patrón", quien ahora también fue capturado.

Con estas detenciones, la Fiscalía aseguró que ya suman 56 presuntos integrantes de esta organización criminal capturados desde que comenzó la investigación y destacó que el operativo permitió desmantelar una parte clave de la infraestructura utilizada para el robo y distribución ilegal de hidrocarburos en la zona centro del país.