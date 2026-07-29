Avanza infraestructura educativa con el Bachillerato "Margarita Maza" en el Oriente del Edoméx

Para atender a más de 13 mil 860 jóvenes del Estado de México y brindarles la oportunidad de estudiar cerca de sus hogares, el gobierno federal y la administración estatal impulsan la construcción de planteles del Bachillerato Nacional "Margarita Maza" y la reconversión de espacios como parte del Plan Oriente.

La ampliación de la oferta educativa forma parte de una estrategia articulada por la presidenta Claudia Sheinbaum y la Gobernadora Delfina Gómez, con el objetivo de brindar a los jóvenes las herramientas necesarias para incorporarse con éxito al mundo laboral o continuar con sus estudios superiores.

Esta iniciativa contempla una inversión integral en una región que concentra a más de 10 millones de habitantes, buscando reducir sustancialmente el rezago en una de las zonas con mayor crecimiento demográfico del país mediante la suma de infraestructura en salud, movilidad, agua y vivienda.

La estrategia considera una red de nueve Bachilleratos Tecnológicos. De ellos, seis planteles ya brindan atención en Chalco, Chimalhuacán, Ecatepec, Ixtapaluca, Nezahualcóyotl y Texcoco, mientras que este año iniciará la edificación de tres nuevos planteles en Chicoloapan, La Paz y Valle de Chalco.

A este despliegue se suma la apertura de cinco Ciberbachilleratos y la reconversión del turno vespertino en seis escuelas secundarias ubicadas en Chalco, Chimalhuacán, Ixtapaluca, Ecatepec, Valle de Chalco y Chicoloapan.

Con este modelo se busca adaptar la formación técnica a las demandas actuales del mercado laboral. Los nuevos centros educativos ofrecerán planes de estudio enfocados en áreas de alta tecnología e innovación, tales como Inteligencia Artificial, Ciberseguridad, Nanotecnología, Inteligencia de Negocios, Producción Digital, Logística, Enfermería General, Urbanismo y Desarrollo Sustentable, además de Sistemas de Producción Agropecuaria.

El alcance de este proyecto fue destacado por las autoridades como un paso clave para el desarrollo regional.