Líder de célula criminal en Edomex pasará 62 años preso

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) consiguió que se dictara sentencia de 62 años de prisión contra José Enrique Jiménez Mendoza, "El Nariz", líder de una célula criminal que opera para La Familia Michoacana en esa entidad, principalmente en Toluca y municipios cercanos.

La sentencia que se le dictó fue por su participación en el homicidio de tres hombres, que estaban a bordo de una unidad de transporte público, en el municipio de Tenango del Valle en noviembre de 2023.

De acuerdo con la investigación, en dicho homicidio participaron otras dos personas, quienes se aproximaron a las víctimas y accionaron armas de fuego en su contra, lo que ocasionó que tres víctimas perdieran la vida.

Motivo del ataque

En la investigación se estableció que dichos homicidios fueron consecuencia de una disputa, contra un grupo antagonista, por el territorio dedicado a la comercialización de drogas.

“Con la detención de ‘Pecha’ y ‘El Gordo Mata’, realizada por elementos de la Secretaría de Seguridad estatal (SSEM) y de esta Fiscalía, hubo un reacomodo dentro de la estructura criminal y José Enrique Jiménez Mendoza quedó al mando de las operaciones delictivas en el Valle de Toluca”, detalló la fiscalía.

Su captura ocurrió el 24 de octubre de 2024 por agentes de la FGJEM, con apoyo de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) y de la SSEM.

Jiménez Mendoza estaba considerado como objetivo prioritario por operar para La Familia Michoacana, dedicado a extorsionar a empresarios y propietarios de comercios en San Mateo Atenco, San Antonio La Isla, Toluca y Metepec.

“Este sujeto trabajaba directamente para Ubaldo ‘N’, alias ‘El H1’ y/o ‘Flaco’, quien es hermano menor de los hermanos Olascoaga, líderes de la estructura criminal con orígenes en Michoacán y también se encontraba relacionado con una célula identificada como ‘Alfa’, que opera en la Ciudad de México”.

Modo de operar

José Enrique Jiménez Mendoza acudía en persona a los negocios que extorsionaba, como bares, restaurantes, centros de diversión o comercios, ahí se contactaba con los dueños o encargados para imponerles cuotas semanales para no causarles daños a ellos o a los establecimientos.

En caso de que se negaran a realizar los pagos, los establecimientos eran dañados por los integrantes de este grupo criminal, mediante la detonación de armas de fuego y explosivos de fabricación casera.

Este sujeto también es investigado por su posible intervención desaparición cometida por particulares y homicidio, así como agresiones en contra de presuntos integrantes de células criminales antagónicas.

“El hoy sentenciado se encuentra vinculado a proceso y en etapa de investigación complementaria por el delito de secuestro que causa la muerte en agravio de un masculino, hechos perpetrados en septiembre de 2024, en el municipio de San Antonio la Isla”, concluyó la fiscalía.

