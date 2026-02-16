Oficiales dejan infracciones para ayudar en parto en Edomex

Elementos de Tránsito de la Guardia Civil de Tecámac, tuvieron que dejar a un lado las infracciones para ayudar a que naciera una bebé, cuya madre trataba de llegar a su clínica sobre la carretera federal México-Pachuca.

Por dos días, Abigail Madrid de 23 años de edad, estuvo acudiendo a su clínica en Tecámac al tener contracciones con 37 semanas de embarazo y era regresada a su casa, con la indicación de que fuera todos los días a revisión.

Empezó con contracciones y dolores venimos a consulta a la clínica 200 y no la regresaron el viernes y el sábado venimos a venir dos veces y la volvieron a regresar y ayer domingo en la mañana le dieron contracción es más fuertes como al cuarto para las 8 de la mañana venimos acá de camino a la clínica pero ya eran muchos los dolores, entonces nos encontramos a unos oficiales de tránsito, les pedimos el apoyo para que nos hicieran el favor de irnos abriendo paso”.

Sin embargo, cuando se dirigía nuevamente al hospital Abigail empezó a tener contracciones cuando circulaban por el centro de Tecámac por lo que pidieron apoyo a los elementos de tránsito Juan Morales y Maricela Aguilar, sin indicarles que se trataba de una labor de parto.

Con apoyo de los oficiales nació a quien bautizarán con el nombre de Samari quien peso dos kilos 700 gramos y midió 43 centímetros. Cortesía

Veníamos circulando como todos los turnos por la carretera México-Pachuca, íbamos circulando y en el entronque de la México- Pachuca la de cuota nos intercepta una camioneta no recuerdo el color, que si podíamos abrirle paso porque llevaban un enfermo a bordo de la unidad”, narró Juan Morales, oficial de tránsito de Tecámac.

Explicó que metros más adelante, cuando iban a entroncar con la autopista, les indicaron que ya no podían seguir en el camino y cuando abrieron la camioneta, Abigail ya estaba en labores de parto

Realmente la chica era mamá primeriza, no sabía qué hacer ella se encontraba con un dolor tremendo , pero el dolor y la fortaleza que tenía la señora de traer a su bebé al mundo era más que cualquier cosa en ese momento y me ayudó mucho en el momento que yo le decía que pujara poder ayudarle a tener a su bebé”, mencionó la oficial Maricela Aguilar.

Con apoyo de los oficiales nació a quien bautizarán con el nombre de Samari quien peso dos kilos 700 gramos y midió 43 centímetros, quien junto con su mamá fue llevada al hospital en donde las reportan estables.

Hoy los oficiales que solo esperan tener la oportunidad de volver a ver a la bebé, serán invitados al bautizo en agradecimiento a su labor.

