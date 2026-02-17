Joven se prueba tenis en tienda, la empleada lo deja solo y se los roba

Un joven fue capturado en video en el momento en el que se prueba unos tenis en una tienda de ropa y aprovecha el descuido de la empleada para huir del lugar con el calzado.

En una grabación de escasos segundos, se observa el instante en el que el joven se prueba unos tenis blancos en una tienda de ropa ubicada en el centro de Cuautitlán, Estado de México, y espera el momento en el que la empleada se retira, para salir del lugar y robárselos.

La dueña del local publicó el video en redes sociales para dar con el paradero del joven que se robó un par de tenis blancos.

Gracias a las cámaras de vigilancia ubicada en la tienda se pudo obtener una imagen clara del rostro del joven.

Ladrón se hace pasar por cliente y se roba tenis en tienda en #Cuautitlán; cuando la mujer le pasó el otro zapato, se lo puso y se echó a correr.#NoticiasImagen #YoTeVeo #ImagenNoticias con @MendivilCrystal @imagen_crystal pic.twitter.com/ioVr8Eqniv — Imagen Televisión (@ImagenTVMex) February 17, 2026

Joven roba 43 mil pesos en ropa

Por ABC Noticias

Mientras que en Nuevo León, este martes 17 de febrero se dio a conocer que un joven originario del Estado de México fue detenido por oficiales de la Policía de Monterrey, tras sustraer mercancía con un valor superior a los 43 mil pesos de una tienda departamental ubicada en la colonia Vista Hermosa, al poniente de la ciudad.

El detenido fue identificado como Rodrigo “C”, de 25 años de edad, quien fue capturado alrededor de las 18:05 horas de este lunes 16 de febrero, en el cruce de las avenidas Insurgentes y Bolivia, sitio donde se localiza la tienda.

De acuerdo con ABC Noticias, los hechos se registraron cuando elementos municipales realizaban labores de prevención y vigilancia en la zona.

Durante el patrullaje, los uniformados recibieron un reporte del C4 que alertaba sobre un robo en proceso dentro del establecimiento comercial.

Tras recibir el aviso, los oficiales acudieron de inmediato al lugar para verificar la situación.

Al arribar, se entrevistaron con el encargado de la tienda, quien explicó que a través del sistema de videovigilancia detectaron a un hombre en el área de ropa para caballero retirando los sensores de seguridad de varias prendas.

Llevaba bolsa de papel con el logotipo del negocio

Según el testimonio del personal, el sospechoso colocó los artículos dentro de una bolsa de papel con el logotipo del negocio y posteriormente se dirigió hacia la salida sin realizar el pago correspondiente.

Ante esto, empleados del establecimiento le solicitaron que se detuviera y le pidieron mostrar el comprobante de compra.

El hombre indicó que no contaba con ticket, por lo que se procedió a realizarle una revisión preventiva.

Dentro de la bolsa que llevaba, los oficiales localizaron diversas prendas y mercancía, entre ellas playeras, pantalones y lentes, cuyo valor total ascendía a 43 mil 943 pesos, motivo por el cual fue detenido en el sitio.

Tras su aseguramiento, el hombre fue trasladado a las instalaciones de la corporación municipal, donde quedó a disposición del Ministerio Público, autoridad que se encargará de integrar la carpeta de investigación correspondiente y determinar su situación legal en las próximas horas.

Sujeto detenido en Nuevo León por robar 43 mil pesos en ropa Foto: Especial

