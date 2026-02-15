Gusano Barrenador: Reportan 120 casos en el sur del Edomex

En mes y medio se han registrado 120 casos de gusano barrenador en la zona sur del Estado de México, de los cuales 50 se encuentran activos, por lo que el Gobierno del Estado de México mantiene un escenario epidemiológico controlado.

De acuerdo con la Dirección General de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria de la Secretaría del Campo, del 29 de diciembre al 13 de febrero se registraron 120 casos, 75 se encuentran en proceso de cierre, mientras que 22 corresponden a casos sospechosos, actualmente en validación diagnóstica.

En caso de confirmarse estos eventos, el escenario máximo sería de 50 casos activos, manteniéndose dentro de una situación epidemiológica controlada, con vigilancia intensificada y sin evidencia, al momento, de dispersión no focalizada”, señala el informe.

Los casos se registraron en los municipios de Tlatlaya y Amatepec, seguidos de Sultepec y Tejupilco, así como en Luvianos, Otzoloapan, Zumpahuacán, Temascaltepec y Santo Tomás, sin evidencia de dispersión generalizada hacia otras regiones de la entidad.

Destaca que la estrategia estatal se sustenta en una capacidad operativa activa y permanente, con el despliegue de 40 médicos veterinarios zootecnistas organizados en 20 binomios, quienes realizan atención directa en campo, tratamiento, curación de heridas, toma de muestras y aplicación de medidas orientadas a interrumpir el ciclo biológico del vector.

Se ha mantenido una estrategia de atención directa en territorio, con acciones de revisión, atención y cuidado del ganado afectado, además se brinda apoyo a los productores mediante su tratamiento y la entrega de medicamentos para la curación de las heridas. El ganado no ha sido sacrificado ni puesto en cuarentena; hasta el momento está en proceso de recuperación favorable.

En materia de vigilancia entomológica, se han instalado 500 trampas en un área aproximada de 350 kilómetros cuadrados en la región Tlatlaya–Amatepec, utilizando herramienta innovadora, sustentada en evidencia científica, para la atracción de adultos de Cochliomyia hominivorax, mosca responsable del GBG.

Durante el periodo reportado se han realizado 63 capacitaciones técnicas con atención directa a 967 productores, además de la distribución de más de 17 mil 300 materiales informativos, así como acciones de difusión en radio local y en eventos ganaderos.

En Acapulco reportan dos casos de gusano barrenador en perros

En conferencia de prensa, el Colegio Guerrerense de Médicos Veterinarios alertó sobre dos casos de gusano barrenador registrado en perros, en el puerto de Acapulco y urgió a todos los dueños de mascotas a revisar a sus animales de compañía.

El presidente del Colegio Guerrerense de Médicos Veterinarios, Luis Alberto Cahua, informó que los animales contagiados se detectaron en las colonias Progreso y en Puerta de Llano Largo. El primero fue una perrita con una herida y larvas del gusano barrenador.

El segundo es un perro cruza de Husky el cual también tenía heridas infectadas con la larva; los dos casos ya se encuentran en tratamiento. Los veterinarios señalaron que el gusano barrenador afecta el ganado y también a las mascotas.

Tenemos confirmados dos casos, pero puede haber más. La mosca puede desplazarse más de 200 kilómetros en una semana y depositar cientos de huevos en heridas abiertas. La mortalidad puede ser baja si se atiende a tiempo, pero la infestación es alta, sobre todo en zonas con poca higiene”.

Por otra parte, el veterinario Felipe Aguirre Franco dio a conocer que el gusano barrenador es la larva de una mosca y se alimenta de la carne en heridas de animales o personas, alimentándose de la carne de su víctima.

Recomendó que cada mes se debe de aplicar Ivermectina a las mascotas para tenerlos libres de todo tipo de parásitos.

jcp