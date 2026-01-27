Capturan a líder de La Familia Michoacana que operaba en varios estados

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ CDMX) detuvo al líder de una célula criminal de la Familia Michoacana, quien tenía una orden de reaprehensión por su presunta responsabilidad en el delito de tentativa de homicidio calificado.

Su captura ocurrió en el Estado de México, por lo que se tuvo cooperación de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) para su detención.

“Agentes de nuestra @PDI_FGJCDMX, en colaboración con la @FiscaliaEdomex lograron la detención de Juan “N”, alias “El Seven”, sobre el que pesaba un orden de reaprehensión y que es señalado como líder de una de las facciones de la organización criminal La Familia Michoacana”, informó la FGJCDMX.

Traslado a penal capitalino

La fiscalía capitalina detalló que el sujeto fue detenido en un inmueble en el municipio de Amecameca de Juárez; de acuerdo con las investigaciones, sus actividades criminales de narcomenudeo, extorsión y homicidio se extienden en, por lo menos, tres entidades del país.

“Como parte de la investigación, se identificó que el señalado está relacionado con delitos de alto impacto en la Ciudad de México, Estado de México y Morelos. El detenido fue trasladado al Reclusorio Preventivo Varonil Sur, en donde un juez determinará su situación jurídica”.

En su cuenta de X, el periodista Carlos Jiménez informó que “El Seven” se dedicaba a cometer extorsiones, homicidios y levantar a personas.

“El imputado fue sentenciado por el delito de homicidio calificado en grado de tentativa, derivado de hechos ocurridos el 6 de septiembre de 2019, en la alcaldía Milpa Alta, cuando, de acuerdo con la investigación, agredió a la víctima con un objeto punzocortante, provocándole lesiones que pusieron en peligro su vida”.

“El Seven” solicitó un procedimiento abreviado, por lo que el 27 de octubre de 2021 un juez le impuso una condena de cinco años de cárcel, también lo benefició con la suspensión de la pena por tratamiento en libertad, así como otras obligaciones, entre ellas la presentación periódica ante la autoridad.

Sin embargo, dejó de hacerlo por lo que el Ministerio Público revocó el beneficio que tenía, al no obtener respuesta del acusado ni de su defensa, se ordenó la emisión de la orden de reaprehensión.

Sentencias por tentativa de homicidio

En el Código Penal de la Ciudad de México se establece que la sanción por los delitos en grado de tentativa, se aplicará entre una tercera parte de la mínima y dos terceras partes de la máxima, previstas para el correspondiente delito doloso consumado que el imputado quiso realizar.

Es decir, la sanción para el homicidio calificado va de 20 a 50 años de prisión; sin embargo, al ser tentativa la pena iría de seis años y medio, pero si se aplican las dos terceras partes sería hasta poco más de 33 años de estancia en prisión.