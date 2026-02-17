En plena contingencia se incendian pastizales en Neza y se agrava contaminación

En medio de la Contingencia Ambiental decretada este martes 17 de febrero en el Valle de México, se registró un incendio en terrenos del tiradero de basura del Bordo Poniente, en el municipio de Nezahualcóyotl y límites con la Ciudad de México, lo que ha provocado una intensa columna de humo visible a varios kilómetros de distancia.

De acuerdo con los primeros reportes, el siniestro comenzó desde las primeras horas del día en una zona de difícil acceso. Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre las causas que originaron el fuego.

Debido al humo en la zona se decidió suspender las clases en la Prepa 2, ubicada en Río Churubusco, alcaldía Iztacalco.

Humo alcanza al menos 2 alcaldías y dos municipios

La densa nube de humo se ha extendido hacia las alcaldías Iztapalapa y Gustavo A. Madero, así como a los municipios mexiquenses de Nezahualcóyotl y Chimalhuacán, afectando de manera directa la calidad del aire en estas demarcaciones.

Vecinos de la colonia El Sol, en Nezahualcóyotl, reportaron molestias derivadas de la exposición al humo, principalmente:

Irritación en ojos y garganta

Congestión e irritación nasal

Dificultad para respirar

Molestias persistentes pese al uso de cubrebocas

Germán Gutiérrez, habitante de la zona, señaló que el humo es constante y particularmente perjudicial para niñas y niños que acuden a la escuela, así como para personas adultas mayores.

Por su parte, Sara, vecina del municipio, afirmó que la ciudad amaneció con una fuerte presencia de humo y destacó que la contaminación impacta especialmente a menores y adultos mayores, quienes presentan mayor vulnerabilidad ante enfermedades respiratorias.

Riesgos a la salud

La combinación del incendio con la mala calidad del aire reportada durante la Contingencia Ambiental incrementa los riesgos para la salud, principalmente en grupos sensibles. Especialistas recomiendan:

Evitar actividades al aire libre

Mantener puertas y ventanas cerradas

Usar cubrebocas en exteriores

Hidratarse constantemente

Atender cualquier síntoma respiratorio persistente

Autoridades ambientales monitorean la situación para determinar la evolución del incendio y su impacto en los niveles de contaminación.

