Rescatan a Peluchín y otros lomitos tras flamazo de pipa en Coacalco

Diez lomitos y un pez fueron rescatados de diversas viviendas que se vieron afectadas por el incendio de una pipa de gas, la cual estaba estacionada en un centro de carburación en la colonia Loma Bonita, en el municipio de Coacalco, Estado de México.

Uno de los lesionados fue Peluchín, un perrito mestizo de dos años que resultó con cortadas en sus patitas al salir corriendo con su dueña.

Al momento que fue la explosión todos los vidrios reventaron, entonces como tuvimos que evacuar, lo tuve que sacar corriendo y se lastimó con los vidrios, se lastimó su patita con los vidrios, ahorita estoy esperando la unidad canina para que me pueda ayudar a que le curen su patita”, dijo Yoselin, dueña del can.

Como Peluchín, otros lomitos resultaron lesionados por el flamazo en la pipa que almacenaba 45 mil litros de combustible.

Reproducir Los perros fueron llevado a un centro de bienestar animal

María Tapia, coordinadora del Centro Atención y Bienestar Animal de Coacalco, detalló que se rescataron 11 seres sintientes entre ellos, además de los 10 caninos fue rescatado un pez.

Los caninos presentan quemaduras de primer grado, por lo que se considera que no es un escenario grave; sin embargo, se mantendrán en observación 24 horas, todos estos caninos cuentan con propietarios, entonces el miércoles estarían regresando con ellos”.

La mayoría de los perros, como Laysha, Morgan y Laika, se encontraban en las viviendas de sus dueños, mientras éstos estaban en sus trabajos, como fue el caso de la señora Candelaria.

La señora narró que salió a trabajar a unas calles de donde está el centro de carburación, después del flamazo los empezaron a evacuar, por lo que corrió a su domicilio para ver a sus cachorros.

Foto: Ángeles Velasco | Excélsior

Había tres cachorritos, de ellos solo se lastimó Laysha, ahorita está en el antirrábico, son las 24 horas que los van a tener en observación y pues los otros cachorritos si los pudieron sacar”.

Laysha sufrió quemaduras en su oreja izquierda, nariz y se quemó todo su pelaje.

A esos cachorritos los alcanzaron a sacar porque quedan por fuera del domicilio, donde tengo a la otra cachorrita, están muy independientes a esos si los alcanzaron a sacar nada más fue el susto y pues ahora si, a uno lo tenemos y a la otra cachorrita anda extraviada, por el susto salió corriendo y ahorita es la que no encontramos”.

Todos los seres sintientes fueron llevados al Centro de Atención y Bienestar Animal de Coacalco, en donde son valorados, se espera reintegrarlos a sus familias este miércoles.