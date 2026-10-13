Una explosión registrada al interior de una gasera ubicada en la zona de El Ranchito, en Coacalco, Estado de México, provocó una intensa movilización de cuerpos de emergencia, daños materiales y la evacuación de decenas de habitantes de viviendas cercanas.

De acuerdo con los reportes preliminares, en el incidente estuvieron involucradas dos pipas con capacidad para 40 mil litros cada una, lo que generó una columna de fuego visible desde distintos puntos del municipio.

Además, se informó de una persona lesionada, así como daños en viviendas y vehículos que se encontraban en las inmediaciones del establecimiento.

En las imágenes difundidas en redes sociales se puede ver el momento en el que las llamas se elevan sobre el establecimiento ubicado en la calle Venustiano Carranza, mientras que los vecinos de la comunicad corren del lugar.

Bomberos de Coacalco y Ecatepec acudieron al lugar para combatir el fuego y evitar que las llamas se propagaran a inmuebles cercanos.

Hasta el momento, las autoridades mexiquenses no han informado las causas que provocaron la explosión ni las circunstancias en que ocurrió el incidente.