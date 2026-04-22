Cuatro personas continúan hospitalizadas por hechos de Teotihuacán

Cuatro personas permanecen hospitalizadas por el ataque armado ocurrido en la zona arqueológica de Teotihuacán, entre ellos Gerónimo, menor de seis años de edad de origen colombiano, mientras que una mujer de Colombia consiguió el alta médica.

La Secretaría de Salud y el IMSS Bienestar informaron que se brinda atención médica integral, gratuita y oportuna a las personas lesionadas, dos de ellas de nacionalidad colombiana, una canadiense y una rusa, quienes reciben atención médica en el hospital Regional de Alta Especialidad de Ixtapaluca, en el Estado de México.

También se le da acompañamiento cercano a las familias de Gerónimo González Castro de 6 años, así como a su madre Dayana Paola Castro Calderón, de 27 años; Delicia Li de Yong, de origen canadiense y para la del ruso Maikol Michelli Mitrocol.

Actualmente los lesionados se encuentran estables y con evolución favorable.

La última paciente que recibió atención en el Hospital General de Axapusco, ya fue dada de alta por mejoría, así como los dos pacientes que estaban hospitalizados en una institución privada.

Se informó que el secretario de Salud, David Kershenobich y el director general de IMSS Bienestar, Alejandro Svarch Pérez, mantienen un seguimiento puntual de la evolución de las personas que continúan recibiendo atención en las unidades médicas y al trabajo del personal de salud.

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