Clausuran aserraderos ilegales dentro del Bosque de Agua en Edomex

Autoridades de los tres niveles de gobierno clausuraron dos aserraderos clandestinos que funcionaban en el municipio de Ocuilan, Estado de México, además de asegurar varios metros cúbicos de madera.

La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) informó que el operativo se llevó a cabo el pasado 16 de abril, en la localidad de Santa Lucía, municipio de Ocuilan, dentro del territorio conocido como “Bosque de Agua”, lo que permitió decomisar 21.86 metros cúbicos de madera.

Como resultado del operativo, en un primer aserradero clandestino se impuso la clausura total temporal y se realizó el aseguramiento precautorio de mil 93 piezas de polines y 529 piezas de barrotes de pino y oyamel, con un volumen total de 21.124 metros cúbicos”.

El otro lugar que fue inspeccionado, también en la comunidad de Santa Lucia, se impuso una clausura temporal para un aserradero clandestino, también se aseguró una torre de aserrío y 46 piezas de polines de pino y oyamel, con un volumen de 0.736 metros cúbicos.

En estas acciones participaron 343 elementos de distintas instituciones Foto: Especial

En estas acciones participaron 343 elementos de distintas instituciones, entre ellas la Secretaría del Medio Ambiente y Recurso Naturales (Semarnat), Profepa, Guardia Nacional, Policía Estatal, Defensa, autoridades estatales, Fiscalía General de Justicia del Estado de México y el C5.

Esta zona forestal, compartida por la Ciudad de México, el Estado de México y Morelos, es estratégica por su riqueza natural y su función en la captación y recarga de agua, por lo que su protección es fundamental para el equilibrio ambiental del centro del país”, destacó la Profepa.

Aseguran tierra de monte

En otra acción, también para proteger al “Bosque de Agua”, el 15 de abril la Profepa, en conjunto con autoridades de la Ciudad de México, aseguraron varias toneladas de tierra que se extrajeron ilegalmente del bosque, en la zona de la alcaldía Tlalpan.

El aseguramiento estuvo a cargo del personal de Vigilancia Ambiental y la Policía Auxiliar de la alcaldía Tlalpan, en un filtro de revisión en la carretera Xochimilco–Topilejo, a la altura de la curva conocida como “El Caracol”.

Foto: Especial

Como resultado de este operativo, se llevó a cabo el aseguramiento preventivo de 128 costales de tierra de monte, con un peso total de cuatro mil 32 kilogramos, luego de que no se acreditara la legal procedencia, asimismo se aseguró el vehículo donde era transportado el material forestal”.

La Profepa añadió que ese punto de inspección es parte de la estrategia para combatir la extracción y el transporte ilegal de recursos forestales en suelo de conservación de la Ciudad de México.

También se iniciaron los procedimientos administrativos, para determinar las responsabilidades que deriven de estos hechos.

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