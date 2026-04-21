Tiroteo en Teotihuacán: Turistas siguen hospitalizados; una persona está delicada

Movilización de personal de la Fiscalía General de la República (FGR) se registra en el Hospital de Alta Especialidad de Ixtapaluca, a donde se encuentran internados cuatro turistas que fueron lesionados de bala cuando visitaban la zona arqueológica de Teotihuacán en el Estado de México.

Asimismo al filo de las 11:30 horas arribó una ambulancia de Teotihuacán escoltada por una unidad de Género de la Secretaría de Seguridad del Estado de México. Al hospital también acudió personal de la Comisión Ejecutiva Atención a Víctimas del Estado de México que llevó insumos para los turistas que están lesionados.

"Estamos brindando el acompañamiento a las familias ya presentes, estamos atendiendo también cualquier posibilidad adicional que pueda presentarse en materia de hospedaje de alimentación nos estamos coordinando con las autoridades federales. Hay algunas de las familias presentes, todos están recibiendo el debido acompañamiento tanto legal como consular", señaló Oscar Rodríguez de la Comisión Ejecutiva Atención a víctimas del Estado de México.

Hasta el momento en el hospital hay hermetismo sobre el estado de salud de la turista canadiense, otra colombiana y su hijo.

Atención médica integral

En tanto, la Secretaría de Salud y el IMSS Bienestar informó que, tras los hechos ocurridos ayer en Teotihuacán, se brinda atención médica integral, gratuita y oportuna a las personas lesionadas, así como acompañamiento cercano a sus familias.

Reiteró que en el Hospital Regional de Alta Especialidad de Ixtapaluca permanecen hospitalizados cuatro pacientes, se reportan estables, una de ellas en condición delicada, pero con evolución controlada.

En el Hospital General de Axapusco se atiende a una persona más, con evolución favorable y bajo vigilancia médica continua.

Cabe resaltar que seis personas ya fueron dadas de alta, tras presentar evolución favorable. En un hospital privado son atendidos dos pacientes, quienes se reportan estables y reciben atención adecuada.

*bb