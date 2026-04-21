Asistentes a Teotihuacán solo podrán ingresar a estas zonas

Luego del ataque de una persona contra varios turistas, entre ellos una mujer canadiense que perdió la vida en la Pirámide de la Luna, será reabierta la zona arqueológica de Teotihuacán este miércoles, con el reforzamiento de los protocolos de seguridad, así como con limitaciones a los recorridos en la zona arqueológica.

El Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) informó, a través de un comunicado, que el sitio retomará actividades con un protocolo de seguridad reforzado, tras los hechos ocurridos en la Pirámide de la Luna.

Detalló que la Zona Arqueológica de Teotihuacán abrirá en su horario habitual de 8:00 a 17:00 horas, incluyendo sus museos.

Foto: Galo Cañas | Cuartoscuro

Confirmaron que habrá presencia de la Guardia Nacional, así como de corporaciones de los tres órdenes de gobierno, con el objetivo de reforzar la seguridad para visitantes nacionales y extranjeros.

Sin embargo, mencionó que la Pirámide de la Luna permanecerá cerrada, como parte de las medidas tras el ataque, el acceso dicha pirámide se mantendrá restringido hasta nuevo aviso.

Cabe recordar que el ascenso a la Pirámide del Sol también está restringido, por lo que los visitantes podrán pasear por la Calzada de los Muertos y museos, pero sin acceder a ninguna de las pirámides.

Espacios abiertos al público

Sin embargo, los asistentes pueden ingresar al Museo de Murales Teotihuacanos Beatriz de la Fuente, para conocer y apreciar los murales recuperados a lo largo de un siglo de excavaciones en el sitio, los cuales decoraban la antigua ciudad prehispánica.

Foto: Especial

Se estima que los murales tienen una antigüedad superior a los mil 500 años, en los que se reflejan las complejas creencias religiosas de la civilización teotihuacana, ya que se aprecian figuras de deidades, animales sagrados y guerreros.

Asimismo, se exhibe una extensa colección de piezas arqueológicas de piedra labrada, cerámica y obsidiana, así como maquetas y un extenso cedulario informativo que explica el proceso de trabajo en la elaboración de la pintura mural”.

El museo cuenta con 9 salas temáticas:

Integración plástica

El tiempo. Orientación urbana y pintura mural. Cuevas para la observación astronómica

El juego de pelota y el inicio del tiempo

Los temas en los murales. La escritura teotihuacana

Fases técnicas

Reproducción del Pórtico 25 de Tetitla

Ideología y religión

Conjunto del Sol 5a

Homenaje a Beatriz de la Fuente

También se puede recorrer el Museo de la Cultura Teotihuacana, sitio en el que se pueden apreciar objetos usados en la vida cotidiana, manifestaciones artísticas y de culto, en total se pueden apreciar más de 600 piezas de cerámica, concha, hueso, textiles, madera o rocas que se distribuyen en ocho salas.

Foto: Especial

Las excavaciones y estudios en Teotihuacán comenzaron en 1675, cuando el escritor Carlos de Sigüenza y Góngora exploró la base frontal de la Pirámide de la Luna.

Pero fue hasta 1910, por orden del presidente Porfirio Díaz, se construyó en la zona arqueológica un primer museo de sitio, se trató del Museo Arqueológico de Teotihuacán, con los hallazgos del arqueólogo Leopoldo Batres.

Desde entonces, se han sucedido otras dos instituciones museísticas en el lugar: el Museo de Sitio de 1964, ya a cargo del Instituto Nacional de Antropología e Historia, fundado en 1939 y, en 1994, el actual Museo de la Cultura Teotihuacana”, informó el INAH.

*DRR*