Filtran VIDEO con amenazas del atacante de Teotihuacán; esto les decía

Un video que ha sido difundido en redes sociales, muestra los momentos de pánico que vivieron los visitantes a la Pirámide de la Luna en la zona arqueológica de Teotihuacán en el Estado de México, ayer lunes 20 de abril.

En el video se observa a personas tiradas en el piso y se escucha la respiración entrecortada de una mujer presa del pánico.

Víctimas del tiroteo Víctimas del tiroteo

Jacqueline fue de paseo con su familia

Jacqueline N, una turista de Estados Unidos narró en entrevista que ella subió a la pirámide con su mamá y su novio y de pronto escucharon lo que parecía ser un balazo, pero fue hasta el segundo disparo que se percataron que había un sujeto armado.

La joven aseguró que parte de lo que les decía era que ese era un lugar de sacrificio y no era para sus “fotitos”, detalló que en ese momento ella escondió más el teléfono para que él no lo notara y no se enojara más de lo que ya estaba, por eso “en un momento el video se ve en negro”, puntualizó.

Víctimas del tiroteo Especial

En la grabación se escucha decir a la persona:

“No voltees, no voltees”.

El sujeto hablaba con palabras altisonantes todo el tiempo… además en varias ocasiones empleaba modismos como de una persona española por lo que continúan las investigaciones para saber si parte de lo que se escucha fue generado con IA, lo cierto es lo que narró la mujer estadunidense, que les decía que el sitio no era para la “fotito”.

Hoy se dieron a conocer más detalles de Julio César Jasso Ramírez, el presunto tirador, se señaló que era fanático de las masacres como la ocurrida en 20 de abril de 1999, es decir hace 27 años en la escuela de Columbine, en el estado de Colorado.

Foto con IA Especial

El atacante vestía un pantalón y botas tácticas al cometer el ataque y una playera con la leyenda Disconnected & Self-Destruct (Desconéctate y autodestrúyete), igual le fue hallada una foto con dos hombres, al parecer emulando a los atacantes de Columbine, Eric Harris y Dylan Klebold y él mismo, hecha con Inteligencia Artificial.

*bb