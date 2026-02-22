Gobierno del Edomex instala Mesa de Paz

El Gobierno del Estado de México instaló la Mesa de Paz para garantizar la seguridad de sus habitantes.

Delfina Gómez, gobernadora de la entidad, informó que dio instrucciones a su gabinete para poner en marcha estrategias de prevención, luego de los diversos operativos en Jalisco que derivaron en la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”.

En un mensaje publicado a través de sus redes sociales, la gobernadora del Estado de México, añadió que se mantiene la colaboración entre los tres niveles de gobierno con el objetivo de fortalecer la vigilancia ante cualquier eventualidad.

“En el Estado de México instalamos este domingo la Mesa de Paz, en la que giré instrucciones para garantizar la seguridad de las y los mexiquenses, con operativos de prevención ante los recientes acontecimientos ocurridos en Jalisco.

“Mantendremos monitoreo permanente y coordinación con los tres órdenes de gobierno para fortalecer las tareas de vigilancia”, sostuvo.

Asimismo, señaló que desde el Estado de México reconocen el trabajo coordinado de las fuerzas armadas del Gobierno de México.

"Estamos seguros que los resultados obtenidos contribuirán a la construcción de la paz de las y los mexicanos", destacó.

