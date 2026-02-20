Retiran artefacto sospechoso en juzgados de Nezahualcóyotl

El Agrupamiento de Servicios Especiales (ASE) de la Secretaría de Seguridad del Estado de México (SSEM), experto en explosivos, se movilizó por una llamada de alerta al número de emergencias 911, sobre una maleta sospechosa abandonada dentro de los juzgados del fuero común del Poder Judicial en el Palacio de Justicia de Ciudad Nezahualcóyotl, a un costado del Penal de Neza Bordo.

Esta situación generó preocupación en todo el edificio de los juzgados, por lo que se activó el protocolo de desalojo para la revisión del inmueble, al lugar llegaron 30 elementos, entre policías estatales, municipales y del equipo táctico especialistas en explosivos, quienes hallaron una maleta en uno de los juzgados, después comenzaron con las maniobras para su extracción del edificio.

Foto: Especial

La maleta fue colocada en una transportadora especializada para llevarla hacia el vehículo de manejo de explosivos y dirigirse hacia las instalaciones correspondientes para su inspección y verificación.

Todo el operativo se llevó acabo en horarios de audiencias que en ese momento se llevaban a cabo y tuvieron que ser suspendidas.

Durante la inspección en los juzgados se delimitó un perímetro para la seguridad de las personas Foto: Especial

Durante la inspección en los juzgados se delimitó un perímetro para la seguridad de las personas y también para mantener en resguardo los trabajos de los agentes del ASE.

Minutos después de haber sido retirada la maleta sospechosa, se retomó la actividad normal en los Juzgados del Fuero Común del Poder Judicial de Ciudad Nezahualcóyotl.

*DRR*