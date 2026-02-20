Sigue tensión en Tultitlán por nombrar a colonia como Cuarta Transformación

Vecinos de la colonia Fimesa en el municipio de Tultitlán, Estado de México, bloquearon por espacio de dos horas la avenida López Portillo, para exigir los escucharan, pues les impidieron el acceso a un cabildo abierto convocado por el gobierno municipal

Daniel Pineda, vecino de Fimesa, explicó que este viernes el ayuntamiento anunció un cabildo abierto para la entrega de un predio para la preparatoria, trataron de buscar a la alcaldesa Ana María Castro, pero no les permitieron el paso.

“El bloqueo es necesario para que nos puedan escuchar, ya que a pesar de que el gobierno había publicado en sus redes sociales un cabildo abierto, nos cerró la puerta en la nariz y ya no pudimos ingresar. Ahí están tomando decisiones en las cuales nosotros no estamos participando”.

Los inconformes, quienes mantienen una lucha luego de que las autoridades municipales cambiaron el nombre de la colonia por Cuarta Transformación, aseguran que incluso hay presión para que cambien sus credenciales de elector, por lo que querían hablar con la alcaldesa Ana María Castro.

“La señora nunca nos ha abierto la puerta del ayuntamiento, para que nosotros podamos hablar con ella y nos dé una explicación de que es lo que está pasando y por qué nos ha querido imponer forzosamente que cambiemos nuestras credenciales del INE y aparezca la Cuarta Transformación”, señaló Carolina Vázquez, vecina de la misma colonia.

Cabe resaltar que, por el momento, el cambio de nombre está suspendido, de acuerdo con los vecinos.

“Nosotros como tal todavía tenemos el nombre del paraje Fimesa 1,2,3, ya que tenemos una suspensión provisional por parte del Poder Judicial, donde ellos nos están otorgando esa protección para que no se haga ningún cambio de nombre de la colonia. Hasta el momento nosotros tenemos el mismo nombre: Fimesa 1,2 y 3 no vamos a permitir el cambio a Cuarta Transformación porque no está bien llevado, ni siquiera nos pidieron consulta para poder hacer el cambio de nombre”.

Los vecinos también querían que se aclara la entrega del predio donde se va a construir una preparatoria, pero al no ser recibidos decidieron bloquear la vialidad como una forma de presión para ser escuchados, por lo que permanecieron dos horas para posteriormente retirarse ante el compromiso de una mesa de dialogo.

Ayuntamiento exhibe nuevo nombre

En una publicación realizada por el gobierno municipal en redes sociales, respecto a Séptima Sesión Ordinaria de Cabildo Abierto, se usó el nombre Cuarta Transformación para referirse a la colonia.

“Frente a padres de familia, estudiantes, docentes y vecinas y vecinos de La Cuarta Transformación y de colonias aledañas, el #GobiernoQueTransforma aprobó por mayoría, el acuerdo para solicitar a la Legislatura del Estado de México la desincorporación del inmueble en la colonia La Cuarta Transformación, con el objetivo de concretar su donación al Gobierno del Estado de México y destinarlo de manera exclusiva a la Escuela Preparatoria Oficial Número 296 ‘Fidel Castro Ruz’ (CCT 15EBH0492R)”.

Por el momento, el cambio de nombre está suspendido, de acuerdo con los vecinos que se manifestaron Foto: Especial

