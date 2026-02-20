Ofrecen orientación universitaria a alumnos de Chalco para continuar estudios

Con la finalidad de orientar y ofrecer alternativas para continuar con sus estudios a alumnos del nivel medio superior, se llevó a cabo la Expo Educación Superior 2026 en el municipio de Chalco, Estado de México, pues más del 20 por ciento de los estudiantes que culminan el nivel medio superior no continúan sus estudios universitarios.

Gerardo Cabrera Tapia, director Educación municipal explicó que se estima que egresan cada año seis mil alumnos de preparatorias y Conalep, pero la mayoría desconoce que en Chalco existen universidades públicas que les pueden ofertar las licenciaturas que ellos aspiran.

Desde el Teatro Chichicuepon, mencionó que muchas veces los jóvenes no siguen sus estudios, al creer que tienen que trasladarse hasta la Ciudad de México para continuar sus estudios; sin embargo, hay universidades en el municipio que pueden cubrir la demanda educativa, resaltó que tan solo la Universidad Rosario Castellanos, tiene capacidad física de mil 500 alumnos, además de poder cursarla en línea.

“A nosotros nos preocupa que la comunidad de Chalco, los estudiantes de Chalco desconocen estas instituciones, por lo que se busca que los jóvenes no se estanquen en sus estudios, sino que cursen una carrera”, agregó.

Señaló que, de acuerdo con estimaciones, 20 por ciento de los estudiantes que concluyeron sus estudios medio superior ya no continúan en la universidad, por lo que con el Expo Oriente se busca darles alternativas.

Destacó que el municipio cuenta con varis instituciones universitarias.

Centro Universitario UAEM Valle de Chalco

Tecnológico de Estudios Superiores Chalco

Escuela Normal de Chalco

Universidad Rosario Castellanos Universidad Mexiquense del Bicentenario

Sergio Martínez, docente del Tecnológico de Estudios Superiores, mencionó que han detectado que mucho de los estudiantes aspiran irse al politécnico o a la UNAM, cuando en el tecnológico es lo mismo a esas instituciones públicas, pero con la ventaja de que están más cerca de sus domicilios, lo que les beneficia porque no gastan ni dinero ni tiempo.

*DRR*