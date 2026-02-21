Capturan a banda dedicada al robo y desvalijamiento de autos en Toluca

En un operativo implementado por autoridades del Estado de México, fue posible capturara seis hombres, entre ellos un menor de edad, por estar presuntamente involucrados en el robo y desvalijamiento de un vehículo.

La Secretaría de Seguridad del Estado de México (SSEM) informó que la detención fue posible tras implementar trabajos de investigación luego de la denuncia por el robo de un automotor que estaba estacionado.

Además, se aseguró un predio que era usado para ocultar y desmantelar las unidades que eran robadas y también quedó a disposición otro automóvil que era usado como “muro”.

Presentación de la denuncia

La víctima denunció al número de emergencias 911, el pasado 18 de febrero, el robo sin violencia de una camioneta en la colonia Ejido de la Magdalena, en el municipio de Toluca, la cual dejó estacionada y al regresar por ella, ya no estaba.

“En el reporte refirieron que se dejó el automóvil estacionado y al regresar ya no lo encontró. Personal del Centro de Control, Comando, Comunicación, Cómputo y Calidad (C5) realizó el análisis videográfico y lograron establecer que los probables responsables utilizaron un automotor que fungía como muro”, precisó la SSEM.

Fue así como se implementaron los trabajos de investigación en gabinete y en campo, tanto por agentes de la SSEM y de la Policía Municipal de Toluca.

Foto: Especial

Ubican zona de operación

En los análisis de las imágenes se pudo establecer la ruta que usaron los ladrones, así como sus zonas de confort, las cuales se localizaban en las colonias San Cayetano de Morelos y Tlachaloya, por lo que se estableció un cerco virtual en la carretera Toluca–Ixtlahuaca, para detectar en tiempo real el desplazamiento de los vehículos implicados y poder informar a unidades en campo.

“Con base en información elementos de la dependencia adscritos a la Dirección General de Combate al Robo de Vehículos y Transporte (DGCRVyT) y de la Policía Municipal, implementaron un operativo de búsqueda, al efectuar patrullajes de vigilancia en la colonia El Cerrillo Piedras Blancas, observaron un vehículo que cumplía con características a las descritas en el reporte”, añadió la policía mexiquense.

Los cuerpos de seguridad iniciaron una breve persecución y metros adelante consiguieron detener a la unidad de interés, además de indicarle al conductor que debía detener la marcha del automóvil, los policías confirmaron que se trataba de la unidad utilizada como muro.

Por lo que se les notificó a los dos tripulantes, identificados como Brandon “N” de 28 años y Cristian “N” de 27 años, que poseer un vehículo relacionado con una actividad criminal es constitutivo de un delito, motivo por el que fueron detenidos.

Se ubicó el predio que usaban como sitio para esconder y desvalijar las unidades robadas, en la colonia Tlachaloya Segunda Sección Foto: Especial

Aseguran predio

A ambos sujetos les aseguraron bolsas de plástico en cuyo interior había una sustancia similar a la mariguana, un taladro inalámbrico, dos desarmadores y unas pinzas de presión, además de un inhibidor de señal satelital de 12 antenas.

A la par de su captura, se ubicó el predio que usaban como sitio para esconder y desvalijar las unidades robadas, dicho sitio se ubica en la colonia Tlachaloya Segunda Sección; se localizó un automóvil con ficha de hurto del 19 de febrero en proceso de desarme, una camioneta con caja seca y diversas autopartes de dudosa procedencia.

“Luego informar que el manipular automotores con reporte de robo es constitutivo de un delito los oficiales detuvieron a Carlos ‘N’ de 33 años, Antonio ‘N’ y Carlos ‘N’, ambos de 25 años y un menor de edad”.

Finalmente, todos los detenidos, junto con el vehículo implicado en el ilícito, fueron presentados ante la Agencia del Ministerio Público, donde se inició la carpeta de investigación para determinar su situación jurídica.

En cuanto al predio, la Policía Estatal se encargó de resguardar del inmueble, para dar continuidad a las averiguaciones.

