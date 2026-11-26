Luego de que en lo que va del año se han reportado 27 casos de niños víctimas de extorsiones por medio de las conocidas como llamadas cruzadas, elementos de la Policía Municipal de Ecatepec, Estado de México, impartieron pláticas sobre cómo cuidarse para prevenir que sean víctimas de este ilícito.

Recordaron que, en este delito, sujetos desconocidos engañan a menores para obligarlos a salir de su vivienda mientras se comunican con su familia para hacerles creer que los menores están en riesgo y así exigir un pago para dejarlos en libertad, sin que se encuentren secuestrados.

Diana Oropeza Mejía y Marcelino Martínez, subdirectora de Prevención del Delito y el jefe del sector 1, respectivamente, acudieron a la primaria Carmen Serdán, en la colonia Luis Donaldo Colosio, donde dieron una serie de recomendaciones a padres de familia para evitar ser víctimas.

Foto: Especial

Les recomendaron evitar dejar a los menores solos en el hogar, sobre todo ahora que inicie la temporada vacacional decembrina, pues este periodo es aprovechado para tratar de engañar a las familias.

Explicaron que los menores no deben responder llamadas de personas desconocidas, porque llaman a números fijos de viviendas y buscan que respondan niños, niñas o adolescentes para hacerlos creer que un familiar está en peligro, en busca de que salgan de sus domicilios al tiempo de que obtienen información personal sobre el número de celular de los padres, para luego pedir pagos al decirles que tienen a sus hijas o hijos.

Foto: Especial

Oropeza recomendó a los alumnos, docentes y padres de familia que, si reciben una llamada de este tipo, cuelguen, no entren en pánico, traten de localizar a su familiar, bajo ningún motivo los menores deben salir de sus casas, los padres o tutores deben reportar la llamada a la policía del sector o al Centro de Mando al 55 5116 74 28 al 32.