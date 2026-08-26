Localizan en Acolman a menor que salió de su vivienda en Ecatepec

Luego de tener una pelea familiar, una menor de nueve años caminó alrededor de ocho kilómetros, de Ecatepec hasta el municipio de Acolman, por lo que elementos de la policía y de la Célula de Búsqueda de Personas la localizaron y resguardaron.

Los uniformados, asignados al Sector 16, atendieron un reporte sobre la ausencia de una pequeña en una vivienda de la colonia Jardines de Morelos, donde una mujer señaló que su nieta salió del domicilio tras tener una pelea con su hermana adolescente, por lo que se solicitó la presencia de la Célula de Búsqueda de Personas.

Tras activar el protocolo correspondiente, fue difundida la fotografía de la menor en redes vecinales de seguridad, así como en el Centro de Mando en los diferentes sectores, además de realizar recorridos en calles y colonias cercanas.

La abuela de la menor informó que fue a realizar unas compras y al regresar a su domicilio se percató que la niña no estaba, al cuestionar a su otra nieta sobre el paradero de su hermana, ésta le dijo que se pelearon y se fue de la casa.

Luego de acreditar el parentesco y cumplir con el protocolo, la niña de nueve años fue entregada a salvo a su familia Foto: Especial

Inicialmente los familiares optaron por difundir en redes sociales la foto de la menor y en grupos vecinales; sin embargo, tras varias horas de ausencia, decidieron reportar a los elementos del Sector 16, quienes activaron a la Célula de Búsqueda para iniciar los protocolos correspondientes.

Por ello, se desplegó un operativo para la localización de la menor en calles, parques y camellones de Jardines de Morelos y colonias cercanas, además de revisar cámaras de videovigilancia particulares y de Centro de Mando.

Tras varias horas de búsqueda, mediante una red vecinal se recibió el reporte de la presencia de una menor con las características de la niña reportada, que se encontraba en avenida México-Tepexpan, en Acolman, donde se trasladaron elementos del Sector 16 y de la Célula de Búsqueda junto con familiares, quienes confirmaron que se trataba de la pequeña ausente.

Luego de acreditar el parentesco y cumplir con el protocolo, la niña de nueve años fue entregada a salvo a su familia.