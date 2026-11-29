Más de 15 mil habitantes de Ecatepec se beneficiarán con la reconstrucción de la avenida Recursos Hidráulicos, vialidad que durante décadas presentó deterioro y que ahora cuenta con una superficie de concreto hidráulico para mejorar la circulación y resistir las condiciones del suelo de la zona.

La gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez, entregó la obra, que permitirá agilizar los traslados de trabajadores, estudiantes, automovilistas, usuarios del transporte público y unidades de carga y reparto de mercancías.

Los trabajos se realizaron como parte de las acciones de infraestructura impulsadas durante 2026, denominado el Año de las Obras en el Estado de México, y requirieron procedimientos especiales de ingeniería debido a los hundimientos propios del terreno lacustre.

El secretario de Movilidad, Juan Hugo de la Rosa García, explicó que fue necesario renovar la base de la vialidad y colocar una capa de concreto hidráulico de 20 centímetros de espesor, con el propósito de ofrecer mayor resistencia y durabilidad ante las condiciones del subsuelo y el tránsito vehicular.

La rehabilitación también beneficiará a habitantes de las colonias Ejidos de San Cristóbal, San Andrés, San Francisco, Granjas y Colosio, quienes ahora podrán transitar en mejores condiciones, reducir el desgaste de sus vehículos y disminuir sus tiempos de traslado.

Ruset Hernández, vecino de Ejidos de San Cristóbal, destacó que la recuperación de la avenida representa un beneficio para las familias de la zona, al permitirles contar con traslados más seguros y disponer de mayor tiempo para sus actividades cotidianas y la convivencia.

Durante la entrega, Gómez Álvarez reconoció el respaldo del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo a través del Plan Integral de la Zona Oriente, así como la donación de 140 mil toneladas de asfalto por parte de Petróleos Mexicanos (Pemex), destinadas a fortalecer las obras de infraestructura vial.