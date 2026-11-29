Las condiciones climatológicas adversas que dejó la primera tormenta invernal de la temporada obligaron a las autoridades del Estado de México a implementar cierres preventivos en distintas zonas montañosas, entre ellas el Paso de Cortés, el acceso hacia La Joya y el Nevado de Toluca, donde se registró caída de aguanieve y un descenso considerable de las temperaturas.

La Secretaría de Seguridad del Estado de México (SSEM) informó que las restricciones tienen como propósito proteger a visitantes, excursionistas y habitantes de las comunidades cercanas, ante los riesgos que representan el frío intenso y las condiciones meteorológicas en las zonas de alta montaña.

Uno de los principales puntos afectados es el Paso de Cortés, en el Parque Nacional Iztaccíhuatl-Popocatépetl, donde se determinó suspender temporalmente el tránsito vehicular y peatonal hacia el paraje de La Joya y La Joyita.

El Gobierno de Amecameca comunicó que la medida permanecerá vigente hasta nuevo aviso, debido a las condiciones climatológicas extremas que prevalecen en la zona.

Las autoridades solicitaron a la población evitar el ingreso a los espacios restringidos y atender las instrucciones del personal de la Policía de Alta Montaña y Agreste, encargado de vigilar las áreas naturales y prevenir situaciones de riesgo.

La restricción también contempla el acceso al Nevado de Toluca, como parte de las acciones preventivas implementadas ante el deterioro de las condiciones meteorológicas.

Uno de los principales puntos afectados es el Paso de Cortés, en el Parque Nacional Iztaccíhuatl-Popocatépetl. Facebook

Aguanieve en Nevado de Toluca, La Marquesa y Cerro de Jocotitlán

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad estatal, la combinación de la primera tormenta invernal y una masa de aire ártico ocasionó un marcado descenso de temperatura y presencia de aguanieve en diferentes puntos elevados de la entidad.

Entre las zonas donde se reportó este fenómeno se encuentran el Nevado de Toluca, el Cerro de Jocotitlán, La Marquesa y la región de los volcanes Iztaccíhuatl y Popocatépetl.

Estas condiciones representan un riesgo para quienes pretenden realizar actividades recreativas, senderismo o recorridos turísticos, debido a las bajas temperaturas y a las posibles dificultades para transitar por caminos de montaña.

Por ello, la dependencia estatal reiteró el llamado a respetar los cierres y evitar acercarse a las áreas donde el acceso se encuentra restringido.

Amecameca habilita albergue por bajas temperaturas

Ante el descenso del termómetro y la presencia de aguanieve, el Gobierno de Amecameca habilitó un albergue temporal para brindar atención a personas en situación vulnerable.

La medida responde a las condiciones de frío registradas en el municipio, donde las temperaturas se ubicaron entre los 4 y 5 grados Celsius.

El espacio tiene como finalidad ofrecer resguardo a quienes necesitan protección ante las bajas temperaturas, particularmente durante las horas de la noche y la madrugada, cuando el frío puede intensificarse.

Autoridades piden evitar visitas a zonas de alta montaña

La Secretaría de Seguridad del Estado de México insistió en la importancia de atender las recomendaciones del personal de Alta Montaña y Agreste, así como evitar recorridos en los parques nacionales mientras continúen las restricciones.

La caída de aguanieve, las bajas temperaturas y las condiciones climatológicas extremas hacen necesario mantener las medidas preventivas en los principales puntos turísticos de montaña.

Las autoridades exhortaron a la población a no intentar ingresar por caminos alternos a las zonas cerradas, ya que estas restricciones buscan reducir accidentes y proteger la integridad de visitantes y habitantes.

Los cierres permanecerán sujetos a las condiciones meteorológicas y a las indicaciones de las autoridades correspondientes.