Fijan fecha para sentenciar a Alejandro “N” por abusar de su sobrina

Alejandro “N” fue reaprehendido en el estado de Querétaro por el delito de abuso sexual agravado cometido en contra de su sobrina, menor de edad, tras un operativo coordinado por las autoridades del Estado de México. Luego de su captura, un juez determinó que el sentenciado permanezca bajo la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa en el penal de Barrientos.

El caso cobró relevancia nacional en febrero de 2024, cuando el juez Juan Manuel Martínez Vitela dictó inicialmente un fallo absolutorio a favor del imputado, argumentando que la víctima, de tan solo cuatro años de edad, no precisó con exactitud la fecha, hora y lugar de las agresiones.

Dicha resolución provocó indignación social y derivó en la presentación de un recurso de apelación impulsado por la madre de la menor, Victoria Figueiras, logrando que el Tribunal de Alzada revocara la absolución y emitiera una sentencia condenatoria.

Determinan riesgo de fuga

En entrevista para Imagen Noticias, Jorge Eduardo Bastida, asesor legal de la víctima, confirmó que la detención se concretó el martes y posteriormente se llevó a cabo la audiencia para la revisión de las medidas cautelares.

El abogado Jorge Bastida defiende a la menor de edad Foto: Especial

Durante la diligencia, la defensa de Alejandro solicitó nuevamente la colocación de un brazalete electrónico, petición que fue rechazada tajantemente por la autoridad judicial debido al riesgo de fuga previamente evidenciado.

En 2024, cuando el Tribunal de Alzada resolvió a favor de la víctima menor de edad, se le sentenció y se le requirió presentarse para reimponerle la medida cautelar del brazalete. Sin embargo, él no regresó. Al existir una sustracción de la justicia que obligó a emitir una orden de aprehensión, la prisión preventiva oficiosa era la única medida correspondiente”, explicó el abogado.

Jorge Bastida detalló que la situación jurídica respecto a la responsabilidad penal del acusado está firme y no puede ser modificada por futuros recursos.

De que hoy por hoy él es una persona responsable de la comisión del delito, lo es, ya está sentenciado. Los recursos de apelación o amparos que presente su defensa únicamente podrán versar sobre la penalidad que se le imponga”, puntualizó.

Posible sentencia

La audiencia de individualización de sanciones y reparación del daño quedó programada para este próximo martes 18 de agosto a las 3:30 de la tarde, se llevará a cabo en los Juzgados de Control, Juicio Oral y Ejecución de Sentencias de Tlalnepantla, Estado de México.

En esa sesión se fijará el número de años que Alejandro “N” deberá cumplir en prisión, pena que podría oscilar entre ocho y 25 años de cárcel al contemplarse agravantes por el vínculo familiar y la edad de la víctima.

Respecto al estado de la víctima y su familia, la defensa señaló que Victoria Figueiras prefirió mantenerse al margen de la audiencia para evitar revivir el impacto emocional del proceso legal, mientras que la menor continúa bajo seguimiento especializado y acompañamiento integral.