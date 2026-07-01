Sube saldo rojo tras festejos del Tri en CDMX; otro joven muere

Los festejos por la victoria de la Selección Mexicana sobre la Selección de Ecuador en el partido del Mundial 2026 que les dio el pase a octavos de final, se ensombrecieron una vez más y es que reportes recientes señalan que además de las tres personas que se confirmó que murieron por asfixia, una nueva víctima se suma; se trata de un joven de aproximadamente 25 años de edad quien fue trasladado de forma urgente a un hospital.

Datos en redes indican que el joven se encontraba en los festejos en las inmediaciones del Ángel de la Independencia, CDMX, al parecer se encontraba muy intoxicado por presunto consumo de alcohol u otra sustancia; paramédicos acudieron a su auxilio entre las calles Río Lerma y Río Tiber ya que al parecer incluso se convulsionaba.

El aficionado llegó al hospital Rubén Leñero para su inmediata atención médica, sin embargo, horas más tarde se dio a conocer su fallecimiento. Hasta ahora se desconoce su identidad. Por este caso también las autoridades capitalinas realiza los peritajes correspondientes.

Secretaría de Salud CDMX confirma fallecimiento

La secretaria de salud la CDMX, Nadine Gasman, confirmó la cuarta persona fallecida, detalló que se trató de un masculino de alrededor 30 años y cuya identidad aún es desconocida, la funcionaria detalló que su trasladado fue por estatus epiléptico, crisis convulsiva y sangrado de tubo digestivo.

La titular de la dependencia dio a conocer que en el hospital presentó un paro cardiorespiratorio del que no respondió a maniobras avanzadas de reanimación y finalmente falleció.