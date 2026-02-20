Repavimentan y convierten en Sendero Seguro avenida Tecnológico en Ecatepec

La alcaldesa Azucena Cisneros Coss inauguró la repavimentación de avenida Tecnológico y su continuación Maravillas, de 2.5 kilómetros lineales e inversión de 40 millones de pesos, realizada en coordinación de los gobiernos federal, estatal y municipal en beneficio de más de 57 mil personas, pues cruza varias comunidades y conecta las avenidas Central y R1.

Hoy estamos en comunión, en coordinación cerrando filas el gobierno federal, el gobierno del Estado y el gobierno municipal. Y esta obra es sólo un botón de muestra de lo que hace cuando tenemos una coordinación”, expresó.

La presidenta municipal cortó el listón inaugural y recorrió la vialidad junto con colonos de Valle de Aragón, Jardines del Tepeyac, Valle de Anáhuac, Zapata y Valle de Guadalupe, entre otras comunidades, la cual está iluminada y tiene un gran mural en el asfalto con la leyenda “Ecatepec Amor y Paz”.

Colonos mencionaron que la avenida tiene más de 30 años de antigüedad y nunca había sido repavimentada en su totalidad, por lo que estaba en pésimas condiciones.

Inversión en Ecatepec para Senderos Seguros

Carlos Ramírez Brassetti, director de Obras Públicas, detalló que avenida Tecnológico y su continuación Maravillas tiene 2.5 kilómetros lineales, de los cuales 1.8 fueron repavimentados por el gobierno municipal y 700 metros por el estatal, además de que la vialidad forma parte de los 30 kilómetros de Senderos Seguros que construirá el gobierno federal en Ecatepec.

Mencionó que la obra requirió 40 millones 18 mil 300 pesos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FAISMUN) y beneficia directamente a 12 mil habitantes de las colonias por las que pasa y de manera indirecta a más de 45 mil habitantes, sobre todo porque cruza por espacios educativos, recreativos y de salud, como el Tecnológico de Estudios Superiores de Ecatepec (TESE).

Previamente la alcaldesa Azucena Cisneros inauguró las calles Privada de Álamos, Segunda Cerrada de Álamos y Tercera Cerrada de Álamos, en la colonia Ejidos de San Cristóbal, construidas con concreto hidráulico con el programa “Cimientos de Esperanza”, en el que colonos aportan la mano de obra y el gobierno municipal los materiales.

Esta obra es un ejemplo claro del compromiso que usted y todo su equipo tienen con nuestra comunidad, no solo para mejorar la calidad de nuestra vida, sino también es un impulso para el desarrollo de nuestras familias”, expresó Leylani Arroyo, habitante del lugar.

*mvg*