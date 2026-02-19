Grupo Bosque Real presenta su nuevo desarrollo 'Yoo Inspired by Starck'

Grupo Bosque Real lanzó su nuevo desarrollo inmobiliario en Huixquilucan, Estado de México, llamado Yoo Inspired by Starck, justamente diseñado por el arquitecto francés Philippe Starck, una de las mentes más influyentes del diseño contemporáneo.

El desarrollo, con 16 mil metros cuadrados, contempla cuatro torres con vista al campo de golf y a los paisajes de Bosque Real, señaló Marcos Salame, presidente del Consejo de Administración del Grupo Bosque Real.

“Con la llegada del proyecto de Philippe Starck, Bosque Real se convierte en el desarrollo inmobiliario con más proyectos de branding internacional en América Latina, México ya ocupa el tercer lugar a nivel mundial en materia de residencias con las marcas de mayor prestigio internacional solamente detrás de Estados Unidos y los Emiratos Árabes”, explicó.

Cuenta con 32 niveles hasta Penthouse, cada torre tiene hasta 10 amenidades; es un entorno privado y seguro con áreas diseñadas exclusivamente para los residentes del proyecto.

Foto: Foto: Eduardo Jiménez Fernández | Excélsior

Grupo Bosque Real lanzó su nuevo desarrollo inmobiliario en Huixquilucan, Estado de México, incrementando su plusvalía a más de 400 por ciento.

Innovación en seguridad

La zona goza de una incidencia delictiva de cero por ciento, a comparación de municipios aledaños, invirtiendo en infraestructura, tecnología y personal capacitado.

Se creó un sistema integral de protección, centro de control C4, cientos de cámaras de alta tecnología, más de 200 elementos capacitados, más de 30 patrullas y botón de pánico con unidad de respuesta inmediata.

Cientos de millones de pesos en infraestructura eléctrica se invirtieron, creando una planta generadora que garantiza el suministro continuo, la energía no se interrumpe.

Foto: Foto: Eduardo Jiménez Fernández | Excélsior

Se garantiza el abasto de agua constante y de calidad, con dos plantas de tratamiento que permiten el riego incluido al campo de golf y las áreas verdes.

Hay más de 30 mil personas que viven conectadas, con más de 175 mil visitantes anuales, así como más de 30 eventos comunitarios al año.

Oferta educativa

Cuenta con el kinder Bosque Real, el colegio que forma generaciones con excelencia académica, incluso y la Universidad Panamericana eligió Bosque Real para instalar el campus más grande de México.

Foto: Foto: Eduardo Jiménez Fernández | Excélsior

Son más de 44 kilómetros de vialidades internas donde se desarrolló la Barranca del Negro, la Barranca de Hueyetlaco, el Paso Elevado del Gato, la gestión del Viaducto Bosque Real Interlomas, y se desarrolló una vialidad estratégica de ocho carriles que conectará directamente con la autopista Naucalpan-Toluca.

Son más de dos mil millones de pesos invertidos en conectividad, tranquilidad, seguridad, certeza y calidad de vida.

Foto: Foto: Eduardo Jiménez Fernández | Excélsior

