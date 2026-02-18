Universitarios recibirán mil 250 pesos para pasajes

El gobierno de Ecatepec impulsa la permanencia escolar con el programa Universitarios en Movimiento por el Bienestar, que este año otorgará becas de mil 250 pesos mensuales para pasajes a cinco mil alumnos de escuelas públicas y privadas.

Durante la conferencia de prensa semanal, la alcaldesa Azucena Cisneros Coss destacó que la ayuda mensual para pasajes se incrementó de mil a mil 250 pesos mensuales y hasta el momento suman cuatro mil 840 estudiantes inscritos; el próximo 20 de febrero concluye el registro de permanencia y nuevo ingreso, hasta llegar a 5 mil beneficiarios.

La funcionaria aseguró que la beca evita que los jóvenes tengan que elegir entre trasladarse o alimentarse, contribuye a alejarlos de la delincuencia, fortalece la movilidad segura y promueve la conclusión de estudios universitarios en el municipio.

“Una joven me dijo que antes tenía que elegir entre pagar el transporte o comer para ir a la escuela. Y nosotros queremos que esa situación ya no se le presente a ningún joven en Ecatepec, porque la política social es una inversión para el presente y para el futuro”, dijo.

Según cifras propias, sólo 13% de los jóvenes de Ecatepec concluye una carrera universitaria, por lo que es necesario el respaldo económico para que los jóvenes puedan trasladarse a sus centros de estudio, regularmente en la CDMX y otros lugares lejanos.