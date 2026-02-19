Detectan en Ecatepec daño a Hacienda federal por 231 millones de pesos

La Auditoría Superior de la Federación (ASF) dictaminó un probable daño a la Hacienda Pública Federal (HPF) por un importe de 231 millones 439 mil pesos durante el ejercicio fiscal 2024 en el municipio de Ecatepec, Estado de México, en la administración gobernada del exalcalde, Fernando Vilchis Contreras, actual diputado federal del PT.

Las anomalías financieras se detectaron en obras y servicios financiados con recursos de las participaciones federales del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (Faismun) y Participaciones Federales a Municipios (PFM).

Entre las obras auditadas y en donde se dictaminó daño a los recursos de la HPF están la construcción de colector Jardines de Morelos, donde se programaron 125 millones 958 mil pesos; la adquisición de bienes para el Proyecto Jaguar 2.0, con 129 millones y la rehabilitación con asfalto de la avenida Lourdes en San Agustín, con 71 millones 579 mil pesos.

Además de la renta de camiones compactadores, con una inversión de 58 millones 500 mil pesos; la construcción de planta potabilizadora de Granjas Independencia, con 16 millones 971 mil pesos; arrendamiento de un helicóptero, para el que se destinaron cuatro millones 60 mil pesos y el servicio de monitoreo de unidades, con 20 millones 413 mil pesos.

Municipio no presentó documentación

En la auditoría integral practicada por la ASF a los recursos del gasto federalizado, incluidas las participaciones federales en municipios; se señala que en Ecatepec en 2024 se auditaron un total de 426 millones 588.5 mil pesos, de los cuáles 214 millones 508.8 mil fueron del FAISMUN 2024 y 212 millones 79 mil pesos de las PFM.

El resultado arrojó que, en el ejercicio de los recursos, el municipio infringió la normativa, principalmente la Ley General de Contabilidad Gubernamental y la Ley de Contratación Pública del Estado de México y Municipios.

Destaca que el municipio proporcionó registros presupuestales que no corresponden al registro contable; no presentó la documentación que compruebe y justifique gastos por prestación de servicios y adquisición de muebles y enseres, bienes informáticos, equipo de foto cine y grabación.

Ni para equipos y aparatos para comunicación y telecomunicación, radio transmisor, software, arrendamiento de vehículos y otros servicios de información, documentación soporte de las estimaciones y documentación del cierre de la obra.

“El probable daño a la Hacienda Pública Federal fue por un importe de 231 millones 439.8 mil pesos, que representó el 54.3 por ciento de la muestra auditada. En conclusión, el municipio de Ecatepec de Morelos, Estado de México, no realizó una gestión eficiente de los recursos fiscalizados de la Cuenta Pública 2024”, expone el documento publicado por la ASF.

Se detalla que no se proporcionó la documentación comprobatoria y justificativa de los gastos realizados en los expedientes técnicos, relacionados con "arrendamiento de vehículos", "arrendamiento de helicóptero", "servicio de monitoreo de unidades 2024" y "adquisición de bienes para la continuidad del Proyecto Jaguar 2.0".

Sin comprobar cierres de obra

Tampoco se comprobó con documentos el cierre de obra para los contratos ECA-DDUOP/FAISMUN-LPN/2024/06, denominado "Construcción de colector Jardines de Morelos con tubería hincada y cruces, fraccionamiento Jardines de Morelos", así como del ECA-DDUOP/FAISMUNLPN/2024/02, consistentes en la "Rehabilitación con asfalto de Av. Lourdes”

Durante 2024, estuvo en el cargo de presidente municipal Fernando Vilchis Contreras, actual diputado federal del PT, quien gobernó los trienios 2019-2021 y 2022-2024, para después pedir licencia en agosto de ese año y dejar a su sucesor, Jesús Palacios.

