Avanza infraestructura, campo y bienestar de las mujeres en el Edomex con inversión histórica

En San Felipe del Progreso, la gobernadora Delfina Gómez Álvarez rindió su informe regional ante 40 mil habitantes, donde destacó la ejecución de 259 obras públicas en las regiones de Toluca, Ixtlahuaca y Jilotepec, la entrega de 1,241 equipos agrícolas y la atención bimestral de 2 mil 500 pesos a más de 180 mil beneficiarias locales mediante el Programa Mujeres con Bienestar.

El desarrollo de infraestructura abarca proyectos estratégicos como la ampliación a cuatro carriles de la carretera San Francisco Tlalcilalcalpan–Valle de Bravo y la modernización de la avenida Industria Automotriz en la capital mexiquense.

En materia hídrica, la edificación de pozos y redes de distribución beneficia de forma directa a más de 260 mil pobladores. Asimismo, antes de finalizar el año arrancará un programa masivo de bacheo urbano y la rehabilitación integral de los tramos carreteros Solís–Temascalcingo, Ixtlahuaca–Jiquipilco y San Felipe del Progreso–Carmona.

La reactivación del sector agropecuario favorece a más de 34 mil productores distribuidos en 99 municipios mediante la distribución de 615 tractores, 626 equipos agrícolas, 292 sistemas de riego y la mejora de mil 500 kilómetros de caminos.

A fin de tecnificar el rubro, la administración estatal alista la creación de un rastro Tipo Inspección Federal, un laboratorio de sanidad agropecuaria y un Polo de Desarrollo del Maíz Nativo con sede en Jocotitlán.

Señaló que el respaldo social prioriza a la población femenina con el despliegue de ocho clínicas de salud dotadas de consultas, lentes y medicamentos sin costo, además de la construcción de la Ciudad Mujeres en Ixtlahuaca.

En el ámbito estatal, el programa Mujeres con Bienestar alcanza a más de un millón de mexiquenses, cobertura que impacta a una de cada dos mujeres en situación de vulnerabilidad económicamente vulnerable.