Por su olor, tamaño o complexión, decenas de familias han empezado a buscar, en los 15 plantíos de árboles de Navidad que existen en la región de los volcanes en la zona suroriente del Estado de México, al compañero que va estar presente durante las fiestas decembrinas.

Este 20 de noviembre inició la venta oficial de los árboles de Navidad en el Estado de México en donde se contempla la comercialización de 475 mil árboles en la entidad, ya sea cortados o con raíces, y tan solo 150 mil son de 15 plantaciones de Amecameca.

Por lo que decenas de familias empezaron acudir a las plantaciones en donde ofrecen desde árboles con raíz, hasta el corte de árboles, en donde las familias buscan identificarse con quienes los acompañaran esta temporada.

María del Rosario, visitante de la Ciudad de México, llegó a uno de los 15 plantíos que hay en Amecameca en compañía de su familia y su mascota para escoger el principal adorno para esta Navidad, acompañada de su

Familias acuden a comprar árboles de Navidad en el Estado de México Foto: Especial

Cortando nuestro arbolito ya es el segundo año, venimos en familia a buscar, es el primer año de nuestro perrito, estamos formando una nueva tradición en la familia; la emoción de ver su olor, color y sentir su energía para llevarlo a nuestra casa”.

Mientras que para Paola Hernández, quien llegó con su familia para cortar su árbol, es seguir la tradición que le dejó su familia: “venimos a cortar el arbolito en familia y a pasar un rato celebrando el primer año de mi nieta, convivir disfrutar la naturaleza y pasar un rato en familia, es una herencia que nos dejó mi mamá y mi suegra”.

En los 15 plantíos que hay en la entidad, además de ofrecer árboles de Navidad, se ha establecido bazares donde se busca promover la economía de la región, ello además de cabañas en donde pueden disfrutar del clima.