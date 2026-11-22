El gobierno municipal de Ecatepec participó en el programa Justicia Casa por Casa, del Poder Judicial del Estado de México, mediante brigadas que recorrieron siete comunidades para acercar orientación jurídica, información y servicios judiciales a la población.

La alcaldesa Azucena Cisneros Coss y el presidente del Tribunal Superior de Justicia de la entidad, Héctor Macedo García, realizaron visitas domiciliarias en el fraccionamiento Izcalli Ecatepec, donde dialogaron con vecinos y escucharon sus inquietudes sobre problemas legales y el acceso a la impartición de justicia.

Cisneros destacó que el acercamiento directo de las autoridades judiciales con la ciudadanía representa un cambio en la atención institucional, al permitir que las personas expongan sus necesidades sin tener que acudir inicialmente a oficinas.

Por su parte, Macedo García señaló que durante los recorridos identificaron diversos asuntos que afectan a los habitantes, entre ellos conflictos por la regularización de inmuebles, violencia familiar, arrendamiento y abusos por parte de empresas.

El programa se desplegó en San Cristóbal, Ejidal Emiliano Zapata, Izcalli Ecatepec, El Calvario, Boulevares Ecatepec, Vista Hermosa y Héroes Ecatepec Primera Sección, donde personal del Poder Judicial, acompañado por representantes del gobierno municipal, tocó puerta por puerta para brindar atención y orientación.

La magistrada Alejandra Almazán, integrante del Órgano de Administración del Poder Judicial mexiquense, explicó que estas jornadas también buscan informar a la población sobre las funciones de la institución, el papel de los jueces y las alternativas para resolver controversias mediante mecanismos como la mediación, sin necesidad de llegar a un juicio.

Señaló que corresponde a las autoridades acercarse a la ciudadanía, explicar sus atribuciones y aclarar dudas sobre los procedimientos judiciales, pues muchas personas desconocen los servicios que ofrece el Poder Judicial.

Habitantes de Los Héroes Ecatepec Primera Sección reconocieron la iniciativa, al considerar que permite conocer mejor las funciones de las instituciones judiciales y despejar la percepción de que su intervención únicamente está relacionada con detenciones o procesos policiales.

En la jornada también participaron el magistrado Fernando Díaz Juárez, presidente del Órgano de Administración del Poder Judicial del Estado de México, y Rubén Urdapilleta Ruiz, secretario del Ayuntamiento de Ecatepec, además de funcionarios municipales y judiciales.