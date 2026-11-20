La segunda y última etapa de construcción del Colector Chalco registra un avance del 80 por ciento en el Estado de México, obra estratégica impulsada dentro del Plan Oriente por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y la gobernadora Delfina Gómez, para mitigar el riesgo de inundaciones en los municipios de Chalco y Valle de Chalco. Esta fase de los trabajos amplía los primeros mil 800 metros de infraestructura hidráulica que ya se encuentran en operación desde el año 2025.

De acuerdo con información técnica de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), una vez que el proyecto sea concluido en su totalidad, la obra permitirá conducir tanto las aguas residuales como las pluviales directamente hacia el túnel Río de la Compañía. Este desalojo controlado evitará que los niveles de agua se eleven de manera crítica durante la temporada de lluvias, protegiendo el patrimonio y la movilidad de las familias que habitan en esta región del oriente mexiquense.

Al referirse al impacto de este proyecto de infraestructura subterránea, la gobernadora Delfina Gómez Álvarez destacó la relevancia que tienen las obras hidráulicas en la vida cotidiana de la población, aun cuando no permanezcan a simple vista tras su conclusión.

“Hay obras que, a veces, no se ven, pero que sí se sienten y una de ellas es, precisamente, lo relacionado con nuestro servicio de agua. De momento, la gente no ve este tipo de obras, no ve las tuberías, no ve el drenaje, no ve cómo se va recuperando la basura, pero sí se siente cuando ya se anega mi casa o cuando se anegan las calles o cuando no tengo servicio de agua”, puntualizó la mandataria estatal.

Con la recta final de esta segunda etapa, las autoridades federales y estatales consolidan una solución estructural de saneamiento y desagüe para atender una de las zonas con mayor vulnerabilidad hídrica de la entidad, fortaleciendo la capacidad de respuesta ante precipitaciones pluviales intensas en el Valle de México.